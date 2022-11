Angelica/ Su Rete 4 il film con Michele Mercier

Angelica va in onda oggi, lunedì 21 novembre, a partire dalle ore 16.30 su Rete 4. Si tratta di un film drammatico con riferimenti storici prodotto tra Francia e Italia nel 1964 da Francis Cosne e diretto da Bernard Borderie. Hanno contribuito alla realizzazione della pellicola attori come Michele Mercier, Jean Rochefort, Claude Giraud e Giuliano Gemma. Il film rappresenta il titolo di partenza di una serie cinematografica che durerà per diversi anni con discreto successo. Sia questa pellicola che le successiva sono ispirate dall’opera letteraria omonima realizzata da Serge e Anne Golon circa 10 anni prima l’uscita del primo capitolo. La maggior parte delle scenografie scelte per le riprese sono luoghi noti e sacri della Borgogna, regione francese. Si tratta di un film che ha un pubblico ben preciso per questo non si andrà fuori dal contesto se si è tra quelli che potrebbero apprezzarlo, cioè soprattutto le donne sopra i quaranta o gli uomini molto sensibili.

Angelica, la trama del film

In un contesto ambientato all’epoca feudale, la storia di Angelica si concentra sulla vita di una giovane donna che di recente è rimasta senza il padre a causa di una morte improvvisa. In seguito al triste evento, si è vista costretta ad accettare un matrimonio di circostanza contro la sua volontà. In particolare, non aveva neanche mai visto la persona con la quale avrebbe dovuto condividere i prossimi anni della sua vita. Si trattava di Joffrey De Peyrac; un conte con la passione della guerra. Proprio durante una battaglia il suo volto era rimasto sfregiato rendendolo ancora meno piacente agli occhi della donna. In maniera decisamente sorprendente, si mostra particolarmente gentile nei confronti di Angelica. Le sue attenzioni e l’intelligenza nel gestire la situazione fanno sì che la giovane ragazza alla fine riesca davvero ad innamorarsi dell’uomo. Dalla loro unione nasce anche uno splendido bambino e i primi anni di matrimonio si rivelano davvero speciali e spensierati. Purtroppo però, l’intromissione di una persona inattesa rovina l’idilliaco rapporto tra i due. Infatti, Luigi XIV in persona non solo inizia a covare della gelosia per gli averi del conte, ma soprattutto si innamora follemente di Angelica.

Al fine di rovinare la vita di Joffrey riesce a farlo incriminare per stregoneria riuscendo in questo modo non solo ad ovviare alle gelosie per la troppa ricchezza ma anche ad avere più spazio per conquistare la donna. Quest’ultima nel frattempo spera fino all’ultimo che suo marito possa salvarsi, soprattutto grazie all’aiuto di un esperto avvocato. Ma la corruzione messa in atto dal sovrano porta al giudizio definitivo di colpevolezza con la decisione di mandare direttamente al rogo Joffrey. Quando ogni speranza sembra perduta, Angelica trova uno spiraglio di luce grazie ad un incontro imprevisto. Dopo tanti anni infatti incontra Nicola, sua vecchia fiamma oltre che amico fedele. Quest’ultimo decide di prendersi cura di lei e suo figlio e di organizzare insieme un piano diabolico per ottenere la giusta e meritata vendetta contro Luigi XIV.

