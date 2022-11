Angelina, chi è la figlia di Mango concorrente ad Amici 2022/ Erede di LDA?

Amici 2022 di Maria De Filippi, Angelina Mango accede al talent come concorrente di canto: lei é figlia d’arte come LDA

Angelina Mango é l’erede di LDA ad Amici 2022? La domanda nasce spontanea nel sentiment web generale, dal momento che le anticipazioni TV di Amici news e Superguida TV della nuova puntata domenicale del talent di Maria De Filippi, attesa per il 20 novembre 2022 su Canale 5, prevedono l’accesso nella celebre scuola di Angelina Mango. Si tratta di una figlia d’arte, proprio come Luca D’Alessio in arte LDA, entrato a far parte della classe canto di Amici 21 contro la nomea critica di “figlio di”, in quanto terzogenito di Gigi D’Alessio.

Gigi D'Alessio torna live, con il Gigi uno come te: ancora insieme/ Duetto con LDA?

Ma come giunge Angelina Mango a ottenere un banco nella celebre scuola di Amici di Maria De Filippi? Stando agli spoiler TV del rinnovato domenicale di Amici 2022 la giovane artista e figlia d’arte di Mango e Laura Valente accede nella scuola vincendo la sfida che la vede mirare al banco di Ascanio, l’ultima new entry ad Amici, che ha a sua volta ha battuto Andre, aggiudicandosi la maglia di cantante titolare. La sfida che decreta l’accesso nella scuola di Angelina Mango é dettata dall’ultimo posto di Ascanio nella rinnovata classifica della classe canto, che si aggiorna per consuetudine, di domenica e sulla base della gara aperta ai cantanti della scuola. La nuova gara di canto giudicata da Dardust decreta la messa in discussione di Ascanio da parte di Lorella Cuccarini, che manda in sfida il giovane contro Angelina Mango.

LDA e Albe: un duo dopo Amici?/ "Cado é la svolta pop-drill, non saremo J-Ax e Fedez"

La sfida per il banco é giudicata dal giudice esterno e ospite in studio ad Amici 2022, Carlo Di Francesco, che decreta la vittoria della figlia d’arte e il suo accesso nella scuola in sostituzione dello sfidato.

Angelina Mango erede di LDA? Chi é la new-entry ad Amici 2022

Angelina Mango tenta così di inseguire le orme dei genitori artisti, il papà Pino Mango, cantautore e poeta che veniva a mancare a 60 anni nel 2014, e la mamma Laura Valente, cantautrice ed ex lead-vocalist dei Matia Bazar. La giovane, classe 2001, ha un fratello maggiore Filippo, classe 1985, che svolge la professione artistica di batterista. Il fandom di Mango testimonia che entrambi i figli del cantautore scomparso, Angelina e Filippo, hanno collaborato con il padre d’arte sia in live session che in studio. Angelina Mango, da debuttante ad Amici 2022, ha un profilo simile a quello che presentava LDA agli esordi TV registrati ad Amici 21, lo scorso anno. Mentre, alla scorsa edizione del talent LDA si presentava come il figlio terzogenito di Gigi D’Alessio e l’ex moglie Carmela Barbato con all’attivo delle collab con il padre d’arte sia in studio che live, come i brani Di notte e Buongiorno e un’ospitata TV a Domenica in, Angelina Mango ha collaborato con Mango prima che lui si spegnesse prematuramente, ma non solo. Ha all’attivo diversi singoli e un album, rilasciato nel 2020 e dal titolo Monolocale. Inoltre la giovane new entry di Amici 2022 si è esibita sul palco del 1^ maggio. E le indiscrezioni sulla nuova promessa della musica made in Italy non sono finite qui. Perché, tra le altre curiosità si segnala che il singolo Walkman, rilasciato dalla giovane ad aprile 2022, è stato prodotto, tra gli altri producer, da Tiziano Ferro!

Albe si unisce a Cristina D'Avena, dopo Cado con LDA/ "Sono il diavoletto, Tazmania"

Insomma, sembrano esserci tutte le premesse del successo, per Angelina Mango, anche se sarà difficile per lei battere il record di LDA. Il cantautore 19enne e originario di Napoli (che ora spopola su Spotify con Cado insieme ad Albe) detiene il record storico per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti nel minor tempo nella storia di Amici di Maria De Filippi, con un singolo: Quello che fa male.











© RIPRODUZIONE RISERVATA