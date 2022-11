Angelina e Alexandra da Ucraina a Tu si que vales/ “Guerra? Basta uccidere innocenti”

Angelina e Alexandra fanno commuovere il pubblico di Tu si que vales e i giudici con la loro esibizione e la loro storia di resilienza. Si tratta, infatti, di due contorsioniste 18enni di Kiev, scappate dalla guerra scatenata in Ucraina dalla Russia. Non poteva allora mancare una domanda, al termine della loro esibizione straordinaria, sul conflitto. A porla Maria De Filippi.

Belen Rodriguez cammina sui carboni ardenti/ "Porca t*oia, brucia! Ho le vesciche..."

“Ciò che succede in Ucraina è terribile”, ha risposto una delle due ragazze, tra gli applausi del pubblico di Tu si que vales. “Penso che bisogna fermare tutto questo, il prima possibile. Bisogna smettere di uccidere le persone innocenti”.

A Tu si que vales due contorsioniste dall’Ucraina: la domanda di Maria De Filippi…

Maria De Filippi allora ha chiesto alle due concorrenti di Tu si que vales come la guerra abbia cambiato la loro vita. “Nella nostra vita è cambiato molto, abbiamo lasciato tutto a Kiev. Ormai viviamo fuori, ci siamo spostati in Germania, viviamo in un altro Paese, un’altra lingua. Viviamo in una famiglia tedesca, sono bravissime persone, ma quella non è casa nostra”. Le due ragazze hanno raccontato a Tu si que vales che si sono trasferite con le rispettive madre, mentre il padre di una delle due ragazze e il loro allenatore sono rimasti in Ucraina.

Sabrina Ferilli "vola" a Tu si que vales/ "Pensavo di morire". E Maria De Filippi...

LEGGI ANCHE:

Tu sì que vales 2022, 8a puntata/ Diretta e concorrenti: ospite Fred De Palma

© RIPRODUZIONE RISERVATA