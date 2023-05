Angelina e Wax sono una coppia ad Amici 22?/ Il gossip smentito da Maria ma qualcosa non torna…

Amici 22, Angelina Mango e Wax stanno insieme?

Cosa c’è davvero tra Angelina Mango e Wax, finalisti di Amici 2023? I due stanno insieme o c’è davvero soltanto un’amicizia tra loro? Sono i quesiti che i fan del talent show, e in particolare dei due cantanti in gara, si sono posti nelle ultime settimane, nonostante i chiarimenti arrivati da Maria De Filippi.

“Volevo chiarire, per non creare equivoci, che loro sono solo amici”, ha spiegato Maria in ben due occasioni, per cercare di placare il clamore creatosi di fronte ad alcuni gesti di Wax nei confronti di Angelina. In effetti il rapper milanese non si è risparmiato in dediche, anche plateali, nei confronti della Mango, al punto da dirle in prima serata: “Angelina, tu hai l’anima che vorrei avere”. Gesti che, secondo il pubblico, tradirebbero un sentimento più grande dell’amicizia.

Angelina Mango e Wax sono una coppia? Qualcosa non convince…

Negli occhi di Angelina, di fronte ai gesti di Wax, molti fan di Amici 22 hanno notato un’imbarazzo strano quando si parla di semplice amicizia, motivo per il quale tanti hanno iniziato a credere che tra i due ci fosse qualcosa di più, nonostante i chiarimenti di Maria De Filippi. Va d’altronde sottolineato che né Wax, né Angelina hanno mai palesemente e direttamente smentito un flirt tra loro, se non attraverso le parole della conduttrice.

Da qui nascono i sospetti di qualcosa di non detto tra i due cantanti, che si giocano la vittoria nella finale del 14 maggio. Ultimo appunto da fare, che ha un grosso peso in tutta questa vicenda, è il fatto che Angelina sarebbe già fidanzata. Questo potrebbe aver messo un freno (forse momentaneo) al sentimento nascente nei confronti di Wax. Ovviamente parliamo di ipotesi che solo il tempo e i diretti interessati potranno confermare o smentire.

