Angelina Jolie aggredita da Brad Pitt/ “Afferrata per la testa”, nuove pesanti accuse

Angelina Jolie, nuovi dettagli contro Brad Pitt: “L’ha afferrata per la testa“

Non si placano le polemiche tra Angelina Jolie e Brad Pitt: la separazione della coppia d’oro del cinema hollywoodiano è più intricata che mai, tra accuse reciproche e il tentativo dell’attrice di non ottenere la custodia congiunta dei figli. Ed è di pochi giorni fa la notizia della decisione, presa da parte della Jolie, di denunciare l’FBI sotto falso nome per non aver arrestato l’ex marito. I fatti risalgono al 2016, quando i due ex coniugi ebbero un duro diverbio nel quale, a detta di lei, sarebbe stata aggredita da Pitt davanti ai suoi figli.

Emergono ora nuovi dettagli su quell’episodio, avvenuto a bordo del loro aereo privato: a rivelarli è un rapporto dell’FBI fornito alla CNN da una fonte. Come rivelato dall’emittente americana, nel rapporto si legge che Brad Pitt, stando alla versione della Jolie, era ubriaco quando le disse di accompagnarlo sul retro dell’aereo. Una volta in bagno, ha affermato che l’ex marito “l’ha afferrata per la testa, per le spalle“, l’ha scossa, spinta contro il muro del bagno e le ha urlato: “Stai mandando a pu**ane questa famiglia“. Ricordiamo che contro l’attore non sono state mosse accuse ufficiali, e non è stato arrestato.

Angelina Jolie e lo scontro con Brad Pitt: di mezzo anche i figli della coppia

In questa intricata quanto dolorosa vicenda, Angelina Jolie avrebbe rivelato agli investigatori altri spinosi dettagli. Come riferisce la CNN stando al rapporto dell’FBI, l’attrice ha spiegato che due dei loro figli “erano fuori dalla porta a piangere e hanno chiesto: ‘Stai bene mamma?’“. Brad Pitt avrebbe urlato in risposta: “No, la mamma non sta bene. Sta rovinando questa famiglia. È pazza’“. La Jolie ha poi continuato, spiegando che uno dei figli avrebbe risposto al padre: “Non è lei, sei tu, str***o“.

Una risposta che avrebbe fatto infuriare l’attore, che sarebbe corso verso uno dei bambini “come per attaccarlo” ma lei sarebbe riuscita a bloccarlo. Il rapporto parla anche di presunte lesioni lamentate dalla diva hollywoodiana, in particolare alla schiena e al gomito, e avrebbe condiviso una foto della ferita al gomito con l’FBI. Foto in bianco e nero nonché pagine scritte a mano e fornite dalla Jolie, contenenti descrizioni del presunto incidente. Dettagli clamorosi e dolorosi allo stesso tempo, che segnano l’amara fine di una storia d’amore che ha fatto sognare tutti.











