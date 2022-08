Angelina Jolie contro Brad Pitt/ “Determinata a non dare la custodia congiunta”

Angelina Jolie vorrebbe allontanare i figli dal padre: l’indiscrezione

Angelina Jolie e Brad Pitt hanno annunciato la separazione nel 2016; una delle coppie più famose di Hollywood ha deciso di prendere strade diverse. A concorrere al motivo della rottura la già citata dipendenza da alcol dell’attore che avrebbe portato la bellissima interprete a volere il divorzio.

Il divorzio, però, non è ancora arrivato dopo più di sei anni e il motivo lo svela un’indiscrezione di Page Six. Secondo il giornale non si è ancora giunti ad un accordo a causa della diva del cinema: “Sembra che Angelina sia determinata a non dare la custodia congiunta a Brad. E c’è chi dice che non si risposerà finché i bambini non saranno legalmente maggiorenni in modo da non dare alcuna soddisfazione a Pitt”. A quanto pare, sarebbero i figli la ragione di tanta lotta tra Angelina Jolie e Brad Pitt che vorrebbe ottenere la custodia congiunta alla quale l’attrice si oppone con forza.

Angelina Jolie e la storia con Brad Pitt: amore, figli, dipendenza da alcol

Angelina Jolie e Brad Pitt si sono conosciuti sul set del film Mr. & Mrs. Smith nel 2005 e da allora sembra scattata la scintilla. La prima paparazzata della coppia è avvenuta lo stesso anno, quando i due sono stati immortalati insieme in un viaggio in Kenya. Da quel momento il gossip è scoppiato e i fan sono impazziti nel vedere i loro beniamini insieme.

Un anno dopo che la coppia ha ufficializzato la relazione è nata la loro prima figlia, Shiloh Nouvel, mentre i due gemelli Knox e Vivienne sono venuti al mondo nel 2008. I due si sono sposati nel 2014 e hanno adottato tre figli: Maddox, Pax e Zahara. La loro storia però è terminata a causa dei problemi di alcolismo di Brad Pitt e nel 2016 hanno annunciato la separazione.

