Angelina Jolie contro Brad Pitt, nuove sconcertanti rivelazioni: “Violento con i bambini”/ “Ho subìto abusi”

Angelina Jolie lancia nuove accuse contro Brad Pitt: “È stato violento anche coi i bambini”

La separazione tra i due divi di Hollywood è una battaglia legale senza esclusione di colpi in cui i due si lanciano accuse e attacchi a vicenda. Tuttavia le accuse più infamanti sono state mosse da Angelina Jolie nei confronti dell’ex marito Brad Pitt. Negli anni scorsi lo ha accusato di essere un uomo violento e di aver subìto abusi fisici e psicologici da parte sua. Adesso, però, sono emersi nuovi agghiaccianti retroscena riportati dal Daily Mail e dal Fatto Quotidiano Magazine.

Dai documenti emersi e visionati durante la battaglia legale per la custodia dei cinque figli Angelina Jolie ha accusato Brad Pitt di essere stato violento anche nei loro confronti: “Mentre la storia degli abusi fisici di Pitt nei confronti di Jolie è iniziata ben prima del viaggio aereo della famiglia dalla Francia a Los Angeles nel settembre del 2016, questo volo ha segnato la prima volta in cui lui è stato violento anche con i bambini. Jolie l’ha lasciato immediatamente.” La Repubblica riporta che in quell’occasione Pitt avrebbe afferrato l’attrice per la testa per poi prendere per il collo uno dei loro figli e colpirne un altro. Ed è in seguito a questi episodi che la Jolie ha chiesto il divorzio.

Brad Pitt e Angelina Jolie: continua la battaglia legale dei figli tra nuove accuse e attacchi

E non è tutto perché sempre nel documento in questione emergono nuovi retroscena anche sulla spinosa questione della villa in Francia con il vigneto di Château Miraval in Provenza. Nel febbraio del 2022 Brad Pitt ha fatto causa all’ex moglie per aver venduto quote della sua tenuta senza sentire il suo parere a un’azienda vinicola con sede in Lussemburgo e di proprietà di un oligarca russo, Yuri Shefler suscitando l’ira del marito che voleva investire in quel progetto.

Tuttavia, i legali di Angelina Jolie sostengono che invece l’attore avrebbe voluto impedire alla ex moglie di vendere le sue quote a meno che lei non firmasse un “accordo di riservatezza che le avrebbe contrattualmente vietato di parlare fuori dal tribunale delle condizioni fisiche ed emotive di Pitt”. In sintesi il divo Hollywoodiano avrebbe comprato le quote dell’ex moglie a patto che lei si impegnasse contrattualmente a non parlare dei presunti abusi subìti da lei e dai suoi figli da Pitt. Al centro della battaglia legale, tuttavia, c’è soprattutto la custodia dei figli minorenni, battaglia che dovrebbe risolversi entro l’estate.

