Angelina Jolie e Chris Hemsworth flirt segreto?/ “Elsa Pataky teme l’ex di Brad Pitt”

Angelina Jolie e Chris Hemsworth sono la nuova coppia di Hollywood? Da quando i due attori sono stati visti di nuovo insieme, il gossip è impazzito. La moglie di lui, Elsa Pataky, in queste ore è stata dunque travolta delle voci di un presunto flirt secondo cui il marito sarebbe segretamente infatuato dell’ex moglie di Brad Pitt. Angelina Jolie e Chris Hemsworth sono stati entrambi ospiti del “Comic-Con”, evento che si è tenuto a fine luglio a San Diego. Secondo i rumors, si sono scambiati sguardi complici. Ormai l’attrice è finita sotto il fuoco incrociato del gossip. Da quando ha messo lo “zampino” tra Jennifer Aniston e Brad Pitt è considerata una “guasta famiglie”. Secondo quanto riportato da Cosmopolitan, Chris Hemsworth e Elsa Pataky avrebbero avuto una furiosa lite. La moglie gelosa sarebbe preoccupata appunto per i trascorsi della collega. E poi non è la prima volta che si parla di una possibile liason tra “Thor” e “Malefica”.

ANGELINA JOLIE E CHRIS HEMSWORTH FLIRT SEGRETO?

Già in occasione dell’ultima edizione dei Golden Globes i nomi di Angelina Jolie e Chris Hemsworth si ritrovarono vicini dopo che erano stati immortalati insieme durante la cena di gala successiva all’evento. E così circolarono insinuazioni sul rapporto tra i due attori. Qualcuno poi ha fatto notare come l’attore sia somigliante a Brad Pitt, ma con vent’anni di meno. Ma non pensiamo che questo possa bastare per far innamorare all’istante Angelina Jolie. Mentre lei si ritrova protagonista involontaria di un nuovo triangolo amoroso, l’ex marito ha presentato il film “Ad Astra” al Festival di Venezia 2019. A lui invece negli ultimi mesi sono stati accostati i nomi di Charlize Theron e di Margot Robbie (sposata), entrambi mai smentiti e mai confermati. Lui viene dipinto come il “re di cuori” di Hollywood, invece l’ex moglie Angelina Jolie è vittima del gossip, secondo cui ci avrebbe provato con Chris Hemsworth.

© RIPRODUZIONE RISERVATA