Angelina Jolie: “Non ho una vera vita social”/ “Hollywood non è un posto salutare e prima o poi…”

Angelina Jolie: il sogno di lasciare Los Angeles

Angelina Jolie si è raccontata in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Wall Street Journal svelando di sognare di potersi trasferire presto in Cambogia dve ha una casa per poter riassaporare quell’autenticità che, a Hollywood, non riesce più a trovare. “Sono cresciuto in un luogo piuttosto superficiale. Di tutti i posti del mondo, Hollywood non è un posto salutare. Ed è per questo che prima o poi ti metti alla ricerca di autenticità”, ha raccontato l’attrice che, essendo figlia di due artista, è cresciuta a Hollywood.

“Quando ho cominciato io, non c’era questa necessità di diventare una figura pubblica, di condividere così tanto della propria vita personale, che deriva proprio dall’essere una persona famosa“, ha aggiunto la Jolie che, negli ultimi anni, ha scelto di dedicare più tempo ai figli Maddox, 22 anni, Pax, 20, Zahara, 18, Shiloh, 17, e le gemelle Knox e Vivienne, 15 anni – «Sono le persone più vicine a me e alla mia vita, e sono i miei amici più cari. Siamo sette persone molto diverse, e questa è la nostra forza».

Angelina Jolie e la vita sociale

Nell’intervista rilasciata al Wll Street Journal, Angelina Jolie ha spiegato che, a causa dell’intrusione dei paparazzi, «non ho nemmeno una vita sociale». Immancabile, poi, una dichiarazione sul suo impegno umanitario. Da anni, infatti, la Jolie lavora con Le Nazioni Unite per aiutare le persone meno fortunate.

«Mi sono resa conto che le mie amiche più care sono delle rifugiate: forse quattro donne delle sei a cui sono più vicina provengono da guerre e conflitti. C’è qualche ragione per cui le persone che hanno attraversato difficoltà sono anche molto più oneste e molto più connesse, e io sono più rilassata con loro», ha concluso.

