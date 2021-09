Angelina Jolie, nuove accuse a Brad Pitt/ “Temo per la mia famiglia”

La battaglia legale tra Angelina Jolie e Brad Pitt continua. Dopo aver fatto sognare il mondo con la loro, bellissima storia d’amore, i due attori di Hollywood che, insieme hanno formato una splendida famiglia, si sono detti addio. Il divorzio, però, non è stato semplice e, ancora oggi, i due continuano a battagliare. Nelle scorse ore la Jolie si è scagliata nuovamente contro l’ex marito rivelando di temere per la propria famiglia.

Una Vita/ Anticipazioni puntata 4 settembre: Liberto preoccupato, la proposta di Izem

La diva di Hollywood, intervistata dal The Guardian Weekend, ha spiegato di aver paura per la sicurezza dei propri figli. Nel corso dell’intervista, così, alla Jolie è stato chiesto il motivo della sua paura e lei ha risposto così: “Sì, temo per la mia famiglia. Tutta la mia famiglia”.

Angelina Jolie e Brad Pitt: la battaglia legale non si ferma

C’eravamo tanto amati potrebbe essere il titolo per la storia d’amore, finita ormai da anni, di Angelina Jolie e Brad Pitt. Il divorzio ha lasciato strascichi tra i due. La sfida in tribunale per la custodia dei figli, infatti, non si placa. Secondo l’attore 57enne, la custodia dei cinque figli minori della coppia sarebba stata concessa alla Jolie a causa di un «errore amministrativo».

Roberta Di Padua: "Mancanza d'affetto"/ L'ex dama torna a Uomini e Donne?

«Stiamo chiedendo la revisione presso la Corte Suprema della California perché il giudice provvisorio, che era stato nominato e ripetutamente rinnovato da entrambe le parti, è stato indebitamente interdetto dopo aver fornito una decisione di custodia dettagliata e basata sui fatti, a seguito di un lungo processo legale con più testimoni ed esperti», hanno detto sapere gli avvocati di Brad Pitt attraverso una nota riportata dal portale Bluewin.

LEGGI ANCHE:

Martina Miliddi in ospedale/ L'ex Amici: "Non stavo mangiando e bevendo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA