Angelina Jolie, problemi di salute per le figlie?/ Entrambe in sala operatoria, ma…

Angelina Jolie, celebre attrice hollywoodiana, ha scelto di fare “coming out” e di svelare sulle colonne del “Time” in occasione della Giornata internazionale della donna (8 marzo) il periodo difficile e delicato vissuto in famiglia. Infatti, “Lara Croft”, mamma di sei figli, ha reso noto che la quindicenne Zahara e la tredicenne Shiloh hanno trascorso momenti di preoccupazione connessi al loro stato di salute, chiaramente condivisi con i loro genitori. Come si legge nel suo intervento pubblicato dal quotidiano, le ragazze “hanno subìto interventi chirurgici” e, più dettagliatamente, “Zahara ha trascorso gli ultimi due mesi dentro e fuori la sala operatoria”. Soltanto pochi giorni fa, invece, “Shiloh ha subìto un’operazione all’anca”. Entrambe le giovani, ha ancora commentato Angelina Jolie, “sanno che sto scrivendo e rendendo pubblici questi episodi. Rispetto la loro privacy e, prima di decidere di raccontarli, ne abbiamo discusso insieme. Mi hanno incoraggiato a farlo perché capiscono che affrontare una sfida medica, lottare per sopravvivere e guarire, è qualcosa di cui essere orgogliosi”.

ANGELINA JOLIE, PROBLEMI DI SALUTE PER LE FIGLIE? “SONO IN FASE DI GUARIGIONE

Ovviamente, leggendo le righe scritte da Angelina Jolie, i fan della star si sono preoccupati, ma una fonte rimasta anonima ha contattato la testata giornalistica “People”, rivelando che Zahara e Shiloh “sono in fase di guarigione” e che la loro mamma “stava sempre con loro, girava nel reparto pediatrico in pigiama”. Non va poi dimenticata, in tutto questo, la figura del padre delle ragazzine, Brad Pitt, che ha sempre voluto essere vicino alle sue figlie; adesso si spiega la sua clamorosa defezione alla consegna londinese dei Bafta 2020, che la sua portavoce aveva giustificato con uno sbrigativo e lapidario “obblighi familiari”. Altro che obblighi: trattasi di istinto (e amore) paterno, come ha riferito un amico dell’attore: “Per lui i figli vengono prima del lavoro, prima di tutto”. Le due sorelle, operate quasi in contemporanea, si sono sostenute a vicenda durante il periodo di ricovero ospedaliero e di convalescenza, prendendosi cura l’una dell’altra. Inoltre, come ha asserito la stessa Angelina Jolie, anche gli altri figli (Maddox, 18 anni; Pax, 16 anni; Vivienne e Knox, 11 anni) sono stati “molto dolci e di grande supporto”.

