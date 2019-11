Angelina Jolie vs Brad Pitt/ “Mi ha rovinato la vita”: le cause del divorzio

Angelina Jolie e Brad Pitt, continuano le schermaglie. Al centro dello scandalo del 2005, con l’attrice accusata di aver causato la rottura tra Pitt e Jennifer Aniston, la coppia si è fidanzata ufficialmente nell’aprile del 2012, con il matrimonio celebrato due anni più tardi nel castello di Miraval (Francia). L’unione è durata quattro anni: nel settembre del 2016 Angelina Jolie ha presentato istanza di divorzio e qualche mese fa, ad aprile, la corte ha restituito ai due attori lo status di single. Una separazione dolorosa, con il volto di Maleficent che nutre ancora grande risentimento nei confronti dell’ex coniuge: «Angelina prova molto risentimento verso Brad. Lo ritiene responsabile per averle impedito di vivere rovinato la vita dei sui sogni e quella che aveva immaginato per i loro figli», le parole di una fonte anonima ai microfoni di Us Weekly.

ANGELINA JOLIE-BRAD PITT, NUOVE SCHERMAGLIE

Contattata da US Weekly, un’altra fonte ha sottolineato che Angelina Jolie nutre rabbia nei confronti di Brad Pitt per il suo stile di vita: amante dei viaggi e mossa da un animo nomade, l’attrice non ha mai condiviso la “sedentarietà” dell’ex marito. «Brad voleva che i bambini avessero una stabilità, mentre Angie avrebbe voluto far vivere loro un’infanzia in giro per il mondo, per conoscere lingue ed esperienze diverse», ha spiegato la fonte: «Per Brad avere radici è importante per la propria identità». Proprio per questo motivo il volto di Ad Astra obbligherebbe l’ex compagna ed i figli minorenni a vivere nella sua stessa città, Los Angeles. Uno scontro che si protrarrà per almeno altri sette anni, ovvero fino a quando i figli non saranno maggiorenni: «Fino ad allora, il fatto di vivere in una città che detesta sta esacerbando ancora di più l’astio che la Jolie nutre verso Pitt».

