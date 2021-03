Angelina Jolie vs Brad Pitt “Violento”/ Attrice ha le prove delle violenze domestiche

Angelina Jolie è pronta a continuare la battaglia in tribunale nei confronti dell’ex marito, l’attore hollywoodiano Brad Pitt. Stando a quanto emerso in queste ultime ore, riportato da autorevoli organi di informazione online come ad esempio l’Agenzia Ansa, The Blast, portale americano, sarebbe venuto in possesso di alcuni documenti che permetterebbero alla splendida attrice 45enne di provare in maniera “autorevole”, le presunte violenze domestiche subite da parte appunto di Brad Pitti.

Allo stato attuale l’ex marito e l’ex moglie starebbero cercando di accordarsi a livello finanziario, nonché per la custodia dei propri figli, leggasi Maddox, Zahara, Pax, Shiloh e i due gemelli più piccoli, Knox e Vivienne, di 12 anni, una vicenda che va avanti da ormai 5 anni, precisamente dallo scorso 2016, quando Pitt venne indagato dall’FBI e dai servizi social proprio per presunti comportamenti aggressivi all’interno della sua famiglia; Pitt che era stato anche accusato, e poi scagionato, dalla gravissima accusa di aver abusato di Maddox, il figlio maggior dell’ex coppia, dopo una lite su un jet privato.

ANGELINA JOLIE VS BRAD PITT: VUOLE AFFIDAMENTO TOTALE DEI 6 FIGLI

Secondo quanto emerso dai documenti in mano alle autorità, il tribunale starebbe per chiedere alla coppia di far testimoniare i figli Shiloh, Knox e Vivienne, di modo da meglio capire cosa accadesse in famiglia e cercare di comprendere chi abbia ragione fra Angelina Jolie e Brad Pitt, con quest’ultimo che ha sempre rimandato al mittente le accuse. Stando alle indiscrezioni di The Blast, vi sarebbero però dei dissapori fra gli stessi legali dell’Angelina, che vorrebbe ottenere la custodia totale dei figli, mentre Brad Pitt punta ad ottenere almeno il 50%, magari tenendone tre con se e lasciando gli altri tre dalla mamma, e vederli alternati. «Angelina ha combattuto con le unghie e con i denti – ha dichiarato una fonte vicina all’attrice, rimasta volutamente anonima – per ottenere ciò che vuole in questo divorzio, quando si tratta dei suoi figli non si tira indietro». Di contro Laura Wasser, una degli ex legali della stessa, l’ha definitiva come una donna “cattiva e velenosa”. Vedremo come terminerà questo contenzioso.

