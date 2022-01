Angelina Lacour, fidanzata Sfera Ebbasta è incinta/ Il trapper diventa papà

Sfera Ebbasta sta per diventare padre! A dare l’annuncio è stato lo stesso rapper attraverso il suo profilo Instagram pubblicando una foto assieme alla sua fidanzata Angelina Lacour che mette in mostra la sua pancia, mentre il rapper mostra a tutti i suoi fan l’ecografia della donna. Il post è stato accompagnato solo dalla didascalia: “Il nostro gioiello più prezioso”.

Domenico Arcuri, ex compagno Myrta Merlino/ La figlia Caterina e l'ironia di Sgarbi

Finalmente la paternità del rapper è diventata realtà, dopo i rumors che lo vedevano segretamente padre a cui ha messo fine il rapper stesso precisando di non essere diventato papà ma zio e di aver pubblicato una storia Instagram con il figlio di suo fratello Andrea.

Sfera Ebbasta, un figlio con Angelina Lacour

Dopo i dubbi dei fan sulla presunta paternità di Sfera Ebbasta nel 2020 oggi il rapper ha finalmente annunciato di stare per diventare padre in coppia con Angelina Lacour che ha annunciato la sua maternità, proprio come il suo fidanzato, attraverso un post Instagram rivelando di essere in dolce attesa da 14 settimane.

Freddie De Tommaso, chi è? Star della lirica “Una rivelazione”/ A marzo alla Scala

Angelina Lacour e Sfera Ebbasta si sono conosciuti nel 2019 durante una vacanza ad Ibiza e da quel momento non si sono più lasciati. La ragazza, argentina classe 1995 è una modella appassionata di fashion e dello sport e adesso è pronta assieme al rapper milanese a formare una nuova famiglia con l’arrivo del loro figlio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIANO 🇮🇹 (@sferaebbasta)

LEGGI ANCHE:

Tommaso Zorzi trasloca dopo furto: appello a sindaco Milano/ "Non mi sento sicuro"

© RIPRODUZIONE RISERVATA