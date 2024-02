Angelina Mango a Sanremo 2024 con “La noia”/ Video, tanta ironia e ritmo travolgente con la cumbia: favorita

Angelina Mango viene considerata da molti come la naturale favorita del Festival di Sanremo 2024. Figlia d’arte, mette in mostra una classe che va ben oltre il DNA familiare e lo ha già dimostrato a più riprese, nonostante sia uscita da poco dalla scuola televisiva di Amici di Maria De Filippi, classificatasi seconda, ma vincitrice della sua categoria. Nel corso dell’estate 2023, Angelina Mango è riuscita a farsi notare grazie ai singoli Voglia di vivere e Ci pensiamo domani, due inni alla giovinezza e al senso di leggerezza e freschezza. Il terzo brano Che t’o dic a fà ha mostrato virtuosismi vocali non di poco conto, anche con l’uso del tanto amato napoletano. Al festival porta un brano il cui titolo è in netto contrasto con il ritmo esplosivo della musica: La noia.

Laura Valente, chi è la mamma di Angelina Mango ex voce dei Matia Bazar?/ Toccante retroscena post esibizione

Video, il testo e la musica de La noia di Angelina Mango: una “cumbia” scatenata che non annoia per nulla

Diciamolo fin da subito: Angelina Mango sa benissimo come dominare il palco dell’Ariston. Il primo impatto è stato deciso, come raramente si è visto in passato. La ragazza sembra una veterana, ma non perde la vitalità dei suoi 22 anni. Il pezzo La noia è stato scritto in collaborazione con Madame, forse uno dei talenti più cristallini del panorama trap e non solo a livello nazionale. E questo è un’ulteriore punto di forza per ritmi incessanti, assolutamente non noiosi a dispetto del titolo.

Abiti Sanremo 2024 terza serata: stilisti e vestiti/ Teresa Mannino veste Roberto Cavalli, Angelina in Etro

L’energia è travolgente e la passione per la musica non può essere celata. La noia diventa allegria e l’esperienza fa vibrare i cuori del pubblico, coinvolgendo la gente con una notevole voglia di danzare. È come se avesse partecipato al Festival di Sanremo già tante volte, nonostante fosse solo la prima. Il sound latineggiante è un altro punto di forza. La cumbia, che Angelina Mango cita nel brano, è infatti un genere sudamericano molto amato da artisti come Jovanotti, per esempio. Per il suo outfit Angelina Mango ha indossato un abito etnico appartenente alla griffe Etro e collaborato con gli stilisti Marco De Vincenzo e Nick Cerioni. Alla fine, tutto ha perfettamente quadrato e la ragazza ci sa fare.

Miccio e Ricciarelli criticano Angelina Mango/ "Il look era brutto, i movimenti poco naturali e..."

La classifica di Angelina Mnago: in TOP 5 al secondo posto e in pole position per la vittoria

Dopo la prima serata, Angelina Mango occupa il secondo posto in classifica TOP 5 della Sala Stampa, dietro Loredana Bertè e davanti ad Annalisa. Una posizione che lascia spazio a grandi ambizioni, in virtù anche del ruolo da favorita da parte dei bookmakers. Angelina Mango è ormai un talento sbocciato e potrebbe inondare le radio nel corso dei prossimi mesi. Nel frattempo, può pensare in grande e ha tutte le carte in regola per farlo, mostrando sprazzi da grande artista. Vedremo nei prossimi giorni se riuscirà a restare in alto, ma le premesse ci sono tutte. Sarà molto interessante la serata delle cover, in cui porterà un pezzo del papà.

Guarda qui sotto il video dell’esibizione di Angelina Mango a Sanremo 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA