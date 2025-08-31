Angelina Mango verso Sanremo 2026? Dopo la lunga pausa, la figlia d’arte potrebbe tornare con una canzone che racconta la sua rinascita.

Nonostante il caos tra Comune di Sanremo e Rai, la macchina della kermesse è già in moto per preparare il festival 2026, e una delle ultime voci riguarda la presenza di Angelina Mango tra i Big. La cantante si è presa una lunga pausa dopo la vittoria del 2024 e da allora ha deciso di sparire dalla scena per motivi di salute che non ha mai svelato al pubblico mantenendo altissima la sua privacy.

Molti hanno pensato che Angelina Mango avesse bisogno di ritornare alla sua vita normale e dare priorità agli affetti vicini, mentre altri hanno ipotizzato ad una crisi sulla falsa riga di quella di Sangiovanni, anche lui ritiratosi dal mondo dello spettacolo per diversi mesi. In questo periodo si sa che Angelina Mango è tornata a studiare musica e che ha preso il tempo di cui aveva bisogno per ricaricare le pile, ma c’è chi non vede l’ora di rivederla attiva musicalmente come prima, soprattutto sul palco di Sanremo.

Angelina Mango torna a Sanremo 2026? “Ha una storia da raccontare“

Alcuni esperti di gossip, tra cui Giuseppe Porro, hanno parlato di una possibilità molto concreta di rivedere Angelina Mango a Sanremo 2026. Chi è vicino alla scena musicale è convinto che la cantante stia preparando un nuovo brano per il palco dell’Ariston, e addirittura spuntano dettagli ben precisi: si tratterebbe di una canzone diversa dalle solite, frutto di una collaborazione speciale per dare un taglio netto con il passato. Del resto, anche Carlo Conti (che sarà di nuovo conduttore del Festival), ha rivelato di volere qualcosa di qualità e di essere pronto a scegliere nuove scoperte e storie profonde da raccontare sul palco più famoso d’Italia. Stando a queste premesse, la presenza di Angelina Mango sarebbe perfetta per testimoniare una storia di fermo e ripartenza per svelare finalmente cosa l’ha spinta a dire stop al suo contatto con il pubblico.