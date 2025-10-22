Perché Angelina Mango è assente nella puntata di This Is Me del 22 ottobre 2025? Cosa sappiamo e come sta la cantante oggi

Angelina Mango avrebbe dovuto essere una delle ospiti speciali della nuova puntata di This is me per omaggiare la sua ex prof di Amici Lorella Cuccarini, invece le ultime indiscrezioni hanno svelato che la cantante non ci sarà. Angelina è d’altronde lontana dagli schermi da molti mesi, in seguito alla decisione di dare priorità alla sua salute: “Sono costretta a fermarmi, devo prendermi cura di me e mettere la salute al primo posto“, ha scritto in un post lo scorso anno. E, da allora, non l’abbiamo più vista su palchi o in TV.

Probabilmente Angelina non è ancora pronta a tornare e mostrarsi a tutta Italia dopo il periodo difficile vissuto. Lo dimostra il fatto che la cantante, a distanza di un anno, abbia pubblicato il suo nuovo album, Caramè, senza alcun tipo di pubblicità, né con ospitare né tantomeno sui social. Una scelta desueta che, tuttavia, dimostra la volontà di fare un passo alla volta e di non esporsi fisicamente ma solo attraverso la sua musica. Angelina Mango, insomma, potrebbe semplicemente aver bisogno di altro tempo per calcare nuovamente tutti quei palchi importanti che l’hanno portata ad essere una beniamina del pubblico.

Angelina Mango, dal crollo alla rinascita attraverso la musica

Negli ultimi mesi Angelina Mango è pian piano tornata a mostrarsi, con un nuovo look e cambiando il proprio stile di vita. Angelina Mango ha deciso di tornare a studiare nell’Università di Bologna e finalmente sembra aver ritrovato un po’ di pace e serenità dopo forse un periodo troppo stressante. La ragazza ha pubblicato il suo nuovo album lo scorso 16 Ottobre, pochi giorni fa.

Per tornare sulla scena musicale, la figlia d’arte non ha rilasciato interviste ed ha parlato solo mediante un post Instagram, nel quale ha scritto: “Grazie perché mi capite senza barriere. Vi leggo, vi sento tutti. Sempre”, ringraziando così i fan che in questi giorni la stanno sostenendo a più riprese.

Dopo un anno di stop, l’artista è tornata con nuova musica, e già questo, per i suoi sostenitori, è un passo importantissimo.