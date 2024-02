Angelina Mango al Festival di Sanremo 2024: “Non ci speravo più di tanto”/ “Ho avuto paura quando…”

Angelina Mango e il Festival di Sanremo 2024: “Non ci speravo più di tanto“

Tutto è pronto per il debutto di Angelina Mango sul palco dell’Ariston. La cantante ed ex allieva di Amici è tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2024, dove porterò un brano intitolato La noia e scritto in collaborazione con Madame. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, la cantante ha raccontato in riferimento a questa importante avventura tv: “Sanremo non era uno dei miei obiettivi. Non pensavo accadesse così in fretta. Ho inviato la canzone, non ci speravo più di tanto. Quando ho saputo che mi avevano presa ho avuto paura. Però ora inizio a percepirmi come una persona degna di esserci“.

Decisivo è stato l’incontro con Madame, con cui ha avviato questa collaborazione artistica: “L’ho conosciuta in studio. Ci siamo capite subito, ci trovavamo d’accordo sul concetto di noia. La vita non ce ne ha riservata molta. Perché ci ha preso in pieno con fatti belli, grandi e pure brutti. Nell’ultimo anno invece sono stata più tranquilla, in pace, e sono riuscita a coltivarla. Così ho capito tanto di me. La noia è un momento di tranquillità e di equilibrio, è tempo prezioso“.

Angelina Mango: “Il dolore bisogna guardarlo negli occhi“

Angelina Mango, che è da molti considerata una possibile outsider al Festival di Sanremo 2024, racconta a Oggi la collaborazione con Madame e le loro rispettive visioni della vita: “Con Madame condivido lo sguardo ironico sull’esistenza. Il dolore bisogna guardarlo negli occhi, lucidamente. E si deve avere il coraggio di essere felici, nonostante i pesi che abbiamo addosso“.

Il debutto all’Ariston per la figlia d’arte arriva dopo un 2023 d’oro, caratterizzato dalla partecipazione ad Amici e dai grandi successi dei brani Ci pensiamo domani e Che t’o dico a fa’. A contribuire in buona parte al suo successo è Maria De Filippi, che l’ha voluta nella sua scuola dove diffonde fiducia negli allievi e dispensa loro preziosi consigli. Parlando della conduttrice, Angelina Mango dichiara: “Maria è presente nella mia vita. Sono felice che lei sia orgogliosa di me. E spero di non deluderla mai“.

