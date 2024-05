Angelina Mango all’Eurovision 2024/ “Da bambina lo seguivo con mamma, ma non era il mio genere”

Angelina Mango all’Eurovision 2024: pronta ad infiammare il palco

Angelina Mango è pronta a vivere totalmente l’avventura dell’Eurovision 2024. Cresciuta con la musica al punto da aver imparato ad esprimersi proprio grazie alla musica quando aveva solo due anni, Angelina Mango, dopo aver trionfato sul palco del Festival di Sanremo 2024 con il brando “La noia” punta a lasciare il segno anche sull’Eurovision 2024, l’evento musicale più visto nel mondo e che negli ultimi anni ha stravolto la vita dei Maneskin che hanno riportato la vittoria in Italia dopo anni. Con la sua freschezza, leggerezza e con il suo indiscutibile talento, Angelina potrebbe sorprendere tutti come ha già fatto durante le prove.

Il ritmo de “La noia” unito alla potenza vocale di Angelina che, sul palco si muove come un’artista dalla lunga esperienza, hanno fatto impazzire i fortunati che hanno assistito alle prove. Questa sera, nel corso della seconda semifinale durante la quale si esibirà come finalista di diritto, Angelina Mango punta a far scatenare tutto il pubblico presente.

Angelina Mango e il rapporto con l’Eurovision 2024

Alla vigilia dell’Eurovision 2024, Angelina Mango ha parlato del suo rapporto con l’evento musicale ammettendo di averlo sempre guardato da bambina nonostante i vari generi musicali visti nel corso degli anni non la rappresentassero totalmente. “Da bambina lo seguivo sempre con mia madre perché lei è una fan. L’Eurovision non era proprio il mio genere, devo essere onesta. Non sto parlando di gusti o di musica. Parlo di esperienza”, ha raccontato a Billboard Italia.

Motivo per cui, quando ha vinto il Festival di Sanremo 2024 portando a casa anche la possibilità di partecipare all’Eurovision 2024, ne è rimasta particolarmente sorpresa. “È stata una sorpresa quando ho vinto il Festival di Sanremo e ho capito che avevo la possibilità di venire qui e partecipare. Sono molto giovane e la mia carriera musicale è appena iniziata, per me è tutto nuovo. Sto cercando di imparare molto da tutto e da tutti, perché questa è un’esperienza che capita una volta nella vita. Voglio vivere tutto e non dimenticare nulla”, ha concluso la cantante.

