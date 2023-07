Angelina Mango, anche Gianni Morandi colpito da “Ci Pensiamo Domani”/ “Carina questa…”

Angelina Mango, dal successo con Voglia di Vivere al duetto con Tiziano Ferro

Si è conclusa da alcune settimane un’altra splendida edizione di Amici di Maria De Filippi, al netto di storie, sfide e giovani artisti pronti a confrontarsi con le rispettive ambizioni. Ad alzare la coppa di Amici 22 è stato Mattia Zenzola, ma come spesso accade, non è solo la vittoria a determinare il successo dei protagonisti. Angelina Mango ad esempio è tra gli ex allievi che sta riscuotendo un successo incredibile dopo l’esperienza maturata nel talent condotto da Maria De Filippi.

Angelina Mango ha di recente annunciato – come riporta Novella 2000 – l’imminente partenza del suo primo tour musicale; nel frattempo, il singolo Voglia di Vivere sta scalando classifiche di vendita e gradimento, soprattutto sulle piattaforme di streaming e in radio. Per non farsi mancare nulla, la giovane cantante ha coronato il sogno di collaborare con Tiziano Ferro duettando con lui in uno degli ultimi concerti dell’artista. A quanto pare però, alla lista dei suoi estimatori si è aggiunto un vero e proprio pilastro della musica italiana: Gianni Morandi.

Ebbene sì, pare che Gianni Morandi sia un grande fan ed estimatore di Angelina Mango, reduce dall’esperienza ad Amici 22. Come racconta il portale di Novella 2000, il cantautore ha postato un video sui social dove si intrattiene proprio ascoltando uno dei brani più apprezzati della giovane cantante: Ci Pensiamo Domani. Il pilastro della musica italiana non si è però limitato all’ascolto, anzi; ha anche aggiunto ulteriori parole di stima. “Carina questa…”, ha affermato con convinzione Gianni Morandi nel video diventato virale sui social.

Per Angelina Mango ricevere la stima di un grande della musica italiana come Gianni Morandi sarà sicuramente un ulteriore motivo di orgoglio. Quelle poche parole pronunciate nel video pubblicato su Tik Tok dal cantautore sono quasi una medaglia al merito; poche ma importanti per chi sogna un futuro florido nel mondo della musica. Chissà che questa particolare stima di Gianni Morandi per Angelina Mango non possa tradursi in futuro in una collaborazione professionale.











