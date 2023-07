Angelina Mango, annunciato il primo tour dopo Amici 22/ Già sold out la prima tappa a Roma

Angelina Mango, dal disco di platino con “Ci penso domani” all’annuncio del primo tour

Un’altra emozionante stagione di Amici di Maria De Filippi ha regalato al contesto artistico, tra danza e canto, tanti nuovi talenti pronti a sbaragliare la concorrenza. Al di là del vincitore – Mattia Zenzola – c’è chi ha letteralmente fatto breccia nel contesto discografico e delle radio: Angelina Mango. La seconda classificata di Amici 22 – vincitrice del circuito canto – sta inanellando un successo dopo l’altro tra singoli campioni di streaming ed esibizioni magistrali.

Il successo di Angelina Mango è testimoniato dal recente tour instore che ha attirato migliaia di fan sfegatati. Tra l’altro, come racconta il sito Novella 2000, la giovane cantante ha appena vinto il disco di platino per “Ci penso domani”, una vera e propria hit destinata a dominare il contesto dei tormentoni estivi. Sempre il portale riporta però anche la notizia più attesa dai fan dell’artista: l’annuncio del primo tour. Nei prossimi mesi Angelina Mango girerà dunque l’Italia in supporto dell’EP Voglia di Vivere, al top delle principali classifiche di gradimento musicale.

Angelina Mango in tour dal prossimo autunno: biglietti già esauriti per la data di Roma

Il tour appena annunciato da Angelina Mango – come riporta Novella 2000 – avrà luogo tra alcuni dei principali club italiani e partirà ufficialmente in autunno, precisamente ad ottobre. Quando mancano ancora diverse settimane, pare che i biglietti della tournée della giovane cantante stiano già andando a ruba; è infatti notizia delle ultime ore il sold out per la data di Roma il prossimo 16 ottobre presso Largo Venue.

Il primo sold out di Angelina Mango per il prossimo tour che la vedrà impegnata ad autunno nei principali club italiani è senza dubbio l’ennesimo motivo di soddisfazione. Dopo Amici 22 la carriera della giovane cantante sembra decisamente in discesa grazie ad un talento e una presenza scenica da far invidia. In attesa di assaporare le sue esibizioni live, l’artista si è concessa anche una breve intervista a Dimmi di te – format su Youtube di Lorella Cuccarini – dove ha elogiato nuovamente la figura di Maria De Filippi. “Mi ha insegnato moltissime cose di me che facevo fatica a individuare. Invece lei è una persona che ti guarda e ti ha individuato totalmente, ti scannerizza proprio… La gentilezza di Maria è assurda ed è una cosa che mi ha sempre colpito. Sono terribilmente grata a lei. Sono sicura che tra noi ci sia un buon rapporto”.

