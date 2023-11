Angelina Mango: “Antonio é il mio boyfriend, Rosalia la mia musa, Napoli…”/ Le verità dell’ex Amici 22

Angelina Mango si prepara al ritorno live: il successo, dopo Amici 22

Avanzano il successo oltre la popolarità raggiunti all’esordio TV ad Amici 22, per Angelina Mango, che torna a raccontarsi parlando di Napoli e Antonio Cirigliano, tra le mention. L’occasione che la seconda classificata alla finale di Amici 22 e figlia d’arte di Laura Valente e Pino Mango ha per tornare a raccontarsi, é un’intervista concessa a Say Waaad?. Dove, tra le altre novità all’apparizione radiofonica la bionda icona della Generazione zeta si esibisce con i live del singolo lanciato ad Amici ‘Mani vuote’ e la cover del brano ‘All I want for Christmas is you’ di Mariah Carey che celebra il Santo Natale, accompagnata alla chitarra dal fidanzato e musicista di sua fiducia da anni, Antonio Cirigliano: “Stiamo insieme da due anni e mezzo”, fa sapere della coppia, non a caso, lei, definendo l’amato il suo “boyfriend”.

In occasione della nuova apparizione promozionale, che potrebbe preludere ad una sua partecipazione alla gara dei Big del Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango é a grande richiesta ospite sulle frequenze di Radio deejay nel format condotto da Wax. Questo, complice il fenomeno del nuovo singolo che fonde il flamenco al pop bilingue in italiano e napoletano, Che t’o dico a fà, che é in alta rotazione nella radio della musica dei dj.

Che t’o dico a fà sembra il racconto di una fuga d’amore e un rifugio nella grande arteria della città in balia del bradisismo, che conserva la sua vulcanica verve nonostante il rischio dell’emergenza terremoto o eruzione nei Campi Flegrei, Napoli (“E se poi scappo via così nei vicoli, di Spaccanapoli”). Una canzone ispirata a una città, che al di là delle apparenze e le notizie sul suo conto, é molto di più, un sentimento che per Angelina Mango può dirsi appartenenza: “Sono cresciuta in quella Basilicata che ha sempre avuto il sapore di Napoli. Ho vissuto in quella parte di Basilicata diciamo di passaggio tra la Campania e la Calabria. D’estate, dove andavo al mare, era praticamente Napoli”.

Che t’o dico a fà é il nuovo tormentone di Angelina Mango

Nel ritornello del tormentone, tra i lyrics “Potevo ballare con lui, eh, eh/Ma sto qua a pazziare co’ te”, il significato nell’accezione del termine “pazziare” che suona nella canzone é prontamente spiegato da Angelina Mango: “Pazziare in italiano è divertirsi, giocare. Non è impazzire, è proprio divertirsi”.

Tra i fruitori del singolo attivo nel web c’é chi, poi, scommette che Che t’o dico a fà sia la dichiarazione dello status di singletudine e libertà in amore di Angelina Mango. Ma lei tiene ora a fare chiarezza, spiegando di fare coppia fissa con il musicista divenuto suo chitarrista di fiducia: “Antonio è il mio boyfriend, il mio fidanzato. Stiamo insieme da prima di Amici, da due anni e mezzo”. Il Voglia di vivere tour nei club da Nord a Sud in Italia si é rivelato integralmente sold out, ma in agenda é ad attendere l’ex Amici 22 il 17 aprile 2024 il nuovo live al Fabrique di Milano, dove si rinnoverebbe il sodalizio artistico e personale tra lei e il fidanzato Antonio Cirigliano.

I Role model seguiti e da seguirsi in musica, nel suo caso, su direbbero Dua Lipa, Doja Cat e Rosalia, che curano molto l’aspetto scenico e le coreografie oltre alla performance dei brani ai live show. E Angelina Mango ammette: “Le mie reference sono sicuramente quelle, ma non mi paragonerei mai a loro. Però è stato un momento insieme al pubblico. Ho pensato al live in questo modo, non come un’esibizione di un’ora e mezza ma come uno scambio di un’ora e mezza. E ha funzionato”, spiega l’ex Amici 22, che a prima firma Il sussidiario.net può dirsi una sorta di “Britney Spears italiana “, in primis per le peculiarità della sua presenza scenica sul palco.

Quindi, la mention dalla erede di Mango della beniamina latin popstar: “Rosalia è la mia artista preferita? Possiamo dirlo, sì. Ma io non faccio cose così all’avanguardia come lei. Vivo la musica con quella libertà di fare un po’ quello che si vuole”.

E come vengano date alla luce le hit della cantautrice lucana che con il solo tormentone estivo Ci pensiamo domani é doppio disco di platino sono in tanti a chiederselo.”A volte mi metto io al pianoforte e scrivo da sola nel mio iCloud, a volte Antonio o qualcun altro mi propone un’idea, una produzione, e mi metto a scrivere”, conclude.

