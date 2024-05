Angelina Mango: bagno di folla per l’Italia all’Eurovision Song Contest/ Lo sfogo social prima della finale

Angelina Mango debutta sul tappeto turchese degli Eurovision Song Contest

Comincia l’esperienza della gara all’Eurovision Song Contest 2024 per Angelina Mango, rappresentante dell’Italia all’atteso evento. Il debutto per l’ex concorrente e vincitrice del circuito canto al talent show di Amici 22 di Maria De Filippi si registra in un tripudio di interazioni social di supporto da parte dei fan. L’occasione é il Turquoise Carpet, dove le personalità di spicco sfilano per la presentazione dell’evento di rito che si rinnova quindi per gli Eurovision Song Contest 2024. Angelina Mango si esibirà nella gara musicale a partire dalla finale in onda sulle reti TV e streaming Rai, dell’11 maggio 2024, tra i Big 5 (concorrenti rappresentanti dei Paesi fondatori dell’Eurofestival, in quanto rappresentante dell’Italia, NDR).

Angelina Mango vince l'Eurovision Song Contest 2024?/ Il parere dell'ex maestra ad Amici, Lorella Cuccarini

Con i capelli raccolti in uno chignon dalla tinta biondo scuro e un abito dai colori in commistione oro-nero, Angelina Mango debutta all’Eurovision Song Contest 2024 in occasione della attesa passerella di rito, palesandosi fiera. Determinata, quindi, ad imporsi da candidata al titolo di vincitore della gara indetta per la decretazione della migliore canzone di risonanza International d’Europa. Complice il messaggio di supporto della conduttrice di Amici, Maria De Filippi…

Maria De Filippi incita Angelina Mango per l'Eurovision/ "In bocca al lupo!": il messaggio ad Amici 2024

Angelina Mango candidata al titolo di vincitore dell’Eurovision Song Contest 2024? Le possibilità della cantante

Angelina Mango potrebbe vincere l’Eurovision Song Contest 2024? Al momento la rappresentante italiana si gode l’esperienza e non sembra contare particolarmente sulla vittoria. Intanto ha condiviso le esclusive videoclip delle prove a Malmo via social che sono ora virali nel web. Sulla scia dei notevoli consensi e supporti mediatici, di cui spicca l’intervento della conduttrice al talent che l’ha resa popolare all’esordio TV in musica, Maria De Filippi, Angelina Mango palesa la sensazione di non risultare vincente al debutto agli Eurovision Song Contest. O almeno questo lo si evince in uno sfogo in occasione di un video pubblicato via TikTok, che la immortala mentre debutta al Turquoise Carpet.

Eurovision Song Contest 2024, Angelina Mango incanta con un'ex ballerina di Amici/ Con chi condivide il palco

“POV– scrive Angelina Mango -, stai per fare 800 interviste in inglese e riesci a dire solo ‘my name Is Nina’” – aggiorna quindi i fan del nuovo esordio, l’ex Amici 22 prossima all’Eurovision. Per il momento Angelina non pensa, dunque, alla vittoria, né sembra crederci molto. Ma tutto può sempre cambiare, soprattutto con le esibizioni dei candidati competitor.











© RIPRODUZIONE RISERVATA