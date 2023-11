Angelina Mango, “Che t’o dico a fà” conquista il podio nella classifica FIMI/ La reazione dell’ex Amici 22

Angelina Mango é inarrestabile, dopo Amici 22: il nuovo traguardo

Angelina Mango é il fenomeno pop della Generazione zeta del momento e il suo successo, con il nuovo singolo “Che t’o dico a fà”, é inarrestabile, tanto che sale sul podio di FIMI. L’ex concorrente cantante ad Amici 22 si colloca infatti tra le prime posizioni, nell’ambita Top5 della classifica “Top of the Music” dei singoli, targata FIMI, riuscendo a superare il recente traguardo. Dopo aver conquistato il terzo posto, nella ambita classifica dei singoli – alla versione di quest’ultima aggiornata al periodo di vendite musicali dal 27 ottobre al 2 novembre 2023- Angelina Mango raggiunge la seconda posizione con il nuovo singolo “Che t’o dico a fà”. La colonna sonora dell’autunno 2023-tra gli altri brani eseguiti nella set-list del Voglia di vivere tour- che ha permesso all’ex Amici 22 di raggiungere il sold out integrale di tutte le date di concerti live nei principali club, da Nord a Sud, in Italia.

Angelina Mango é fiera del nuovo traguardo

E, tra le reaction di esultanza per il secondo podio ai vertici della classifica dei singoli targata FIMI, oltre a quelle dei fan non manca la reazione a caldo della diretta interessata , figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango. L’erede Mango, Angelina Mango, che raggiungeva la popolarità come personaggio televisivo all’esordio TV nelle vesti di concorrente cantante all’edizione Amici 22 del talent show di Maria De Filippi, pubblica con fierezza uno screen del secondo podio targato FIMI che la vede protagonista, tra le Instagram stories condivise nel web.

Nella stessa classifica dei singoli più venduti in Italia, al primo posto troviamo Everyday di YAKAGI & KETRA FEAT. SHIVA, ANNA & GEOLIER. Terzo posto per CADILLAC di BORO, ARTIE 5IVE & ANDRY THE HITMAKER. Quarta posizione per SI NO ESTÁS di IÑIGO QUINTERO. E in chiusura della Top 5, alla quinta posizione vi é 2MINUTI di CALCUTTA.

