Angelina Mango: “Che t’o dico a fà” é disco d’oro/ La reazione dell’ex Amici 22 é sui tacchi!

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango é insignita di una nuova certificazione di vendite FIMI/Gfk

Il fenomeno pop di Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango, ottiene la certificazione di disco d’oro per le vendite di “Che t’o dico a fà”. Ebbene sí, inarrestabile può dirsi il successo per la figlia d’arte dell’ex lead voice dei Matia Bazar, Laura Valente, e il compianto poeta cantautore Pino Mango. Questo, dopo l’esordio musicale in TV che ad Amici 22 vedeva la giovane vestire i panni di concorrente cantautrice in corsa per il montepremi finale del talent show di Maria De Filippi. La cantante insignita del nuovo traguardo é reduce dal successo del tormentone estivo Ci pensiamo domani, il rilascio trionfante del primo vero album presentato ad Amici, Voglia di vivere, seguito dal sold out integrale del Voglia di vivere tour nei club da Nord a Sud Italia.

“Che t’o dico a fà” é disco d’oro

Angelina Mango ottiene una nuova certificazione di vendite targata FIMI/ GFK, per il fortunato nuovo singolo ispirato a Napoli e alla sua vulcanica verve che la contraddistingue minacciate dalla nuova crisi bradisismica nei Campi Flegrei e la possibile insorgenza di un’emergenza terremoto o eruzione: “Che t’o dico a fà”.

Il nuovo singolo della cantautrice lucana, seconda classificata alla finale di Amici 22, é certificato disco d’oro con oltre 50mila copie vendute in Italia, complici i dati di streaming entusiasmanti registrati sulla piattaforma musicale di Spotify Italy. E tra le reaction di consenso e congratulazioni che si registrano in risposta al nuovo traguardo, via social, non può mancare la reazione a caldo della diretta interessata festeggiata. Ebbene, riattivatasi su Instagram Angelina Mango sfoggia una jumpsuit total black con tanto di heels da 12 cm, per un tocco sexy ai celebrativi per il traguardo musicale raggiunto con il singolo bilingue, in italiano e napoletano. “Che t’o dico a fà é disco d’oro e io e Ciro siamo contenti”, si legge nel messaggio nella caption a corredo del post contenente una nuova carrellata di foto della festeggiata lucana, che si lascia immortalare insieme ad un peluche rosa, a lei molto caro.

Nel frattempo, i preparativi di Sanremo 2024 vedrebbero Angelina Mango quotata tra i papabili concorrenti Big…











