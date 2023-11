Angelina Mango, “Che t’o dico a fà” é la canzone più ascoltata in radio/ La classifica Earone

Amici 22, Angelina Mango si aggiudica un nuovo traguardo radiofonico

Per la quota ex Amici 22 e papabili concorrenti Big a Sanremo 2024, Angelina Mango si aggiudica un nuovo traguardo in musica, quale é la #1 tra i brani più trasmessi nelle radio, nella classifica Earone. Un traguardo importante per la ex concorrente cantante di Amici 22, la scorsa edizione del talent show condotto e prodotto da Maria De Filippi, che vede la figlia d’arte Angelina Mango raggiungere il vertice della classifica delle canzoni dal più alto volume di passaggi nei network radiofonici e in radiovisione, targata Earone.

LDA: "Perché ignori tutti i miei messaggi?"/ L'indizio sul nuovo singolo dell'ex Amici

Un nuovo successo nel successo di Angelina Mango, in una settimana che tra le altre notizie importanti vede la giovane figlia d’arte di Laura Valente e Pino Mango conseguire la tripla certificazione di disco di platino per le vendite del singolo tormentone dell’estate 2023, Ci pensiamo domani. E la posizione #1, nella classifica Earone Airplay TV, per Angelina Mango arriva con il nuovo singolo dell’ex Amici 22 ispirato alla città di Napoli, Che t’o dico a fà.

Amici 23, Holden: "Se vi dicessi con chi mi ha tradito..."/ La verità sull'ex, Cecilia Cantarano

Scritto da Angelina Mango insieme ad Alessandro La Cava, Che t’o dico a fa’ è il racconto di una notte di fuga tra le vie di Spaccanapoli. La canzone é ispirata allo status di cognizione sul fatto che a volte, l’unica soluzione per vivere senza il ricordo che porta ai rimpianti, sia in pratica scappare dalla realtà.

La Top 10 Earone

Parlando di EarOne, la musica italiana può festeggiare: la top 3 della classifica è infatti composta da singoli italiani e in top 10 habemus ben 8 di italiani.

Così come emerge in classifica tra le seguenti proposte musicali, in ordine di trasmissioni via radio:

1. Angelina Mango – Che t’o dico a fa’;

2. Elodie – A fari spenti;

3. Bresh e i Pinguini Tattici Nucleari – Nightmares;

4. Marco Mengoni feat. Franco 126 – Un’altra storia;

5. Selena Gomez – Single Soon;

6. Mahmood – Cocktail d’amore;

7. Blanco – Bruciasse il cielo;

8. Annalisa – Ragazza sola;

9. Dua Lipa – Houdini;

10. Calcutta – 2minuti

Mirko Brunetti ancora innamorato di Perla Vatiero?/ Ciro sgancia la bomba al Grande Fratello 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA