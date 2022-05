Angelina Mango, chi è la figlia di Pino Mango/ Con il singolo “Formiche” al Concerto Primo Maggio

Per Angelina Mango il debutto al Concerto Primo Maggio

Angelina Mango è uno dei volti noti che popoleranno il Concerto del Primo Maggio. Ragazza giovane e bellissima ha un grande talento per la musica e sicuramente è una di quelle che hanno un bell’avvenire davanti. Essere figlia di un mostro sacro della musica, come Mango appunto, non le ha pesato e anzi ha contribuito a farle sviluppare una bella maturità per una ragazza che ha iniziato a costruirsi giorno dopo giorno di fronte a un pubblico sempre più fornito. Un singolo uscito da poco, l’8 aprile per la precisione, si intitola Walkman, un brano prodotto da Tiziano Ferro insieme ad alcuni collaboratori. Tutti i brani e i lavori realizzati da Angelina sono freschi, originali, innovativi e nuovi, in modo tale da conquistare un pubblico giovane.

Per il momento le canzoni più celebri della cantante sono sicuramente: Sono aggrappata a te, Non sento più niente, Iron Man, Naviglio Grande, Muoio per niente, Va tutto bene, San Siro e Treno in corsa. Queste canzoni fanno parte dell’album Monolocale, che ha ottenuto un buon successo tra le nuove generazioni. Sicuramente grazie al concerto del Primo Maggio egrazie alle nuove uscite realizzate e prodotte insieme a un cantante noto come Tiziano Ferro, la cantante sarà più conosciuta e ancora più amata dal pubblico.

Chi è Angelina Mango, la vita e la carriera di questa giovane ragazza

Angelina Mango, nata a Maratea durante il 2001, si esibirà durante il concerto del Primo Maggio insieme a tanti altri artisti. L’evento sarà trasmesso su Rai 3 e condotto da Ambra Angiolini e vedrà susseguirsi sul palco un grande numero di cantanti e di personalità celebri e importanti del panorama musicale italiano. Angelina è la giovane figlia del noto cantante italiano Mango. Ha deciso di intraprendere la strada del padre fin da piccola e ora, all’età di vent’anni, ha firmato il suo primo brano per la casa discografica Sony Music e ha già realizzato un album nel 2020.

La canzone con cui ha esordito nel 2022 si intitola Formica, e ha scritto lei stessa sia le parole sia la musica del brano. Nel 2020 ha pubblicato l’album Monolocale, composto da otto canzoni e prodotto durante la prima quarantena. Nei suoi brani Angelina Mango cerca di raccontarsi e di spiegare al pubblico, attraverso le note e le parole che utilizza, chi sia veramente e quali messaggi vuole trasmettere attraverso la sue canzoni. Sicuramente ascoltare il brano al concerto del Primo Maggio sarà una bellissima esperienza per il pubblico italiano che potrà conoscere meglio, in questa splendida occasione, la giovane cantante e cantare e divertirsi insieme a lei.

