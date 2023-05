Angelina Mango: chi é la mamma Laura Valente/ Anche lei una una famosa cantante

Amici 22, Angelina Mango é ospite a Verissimo: chi sono i genitori Laura Valente e Pino Mango della figlia d’arte

É la seconda classificata alla puntata finale di Amici 22, Angelina Mango, la figlia d’arte di Laura Valente e Pino Mango che si candida al titolo di nuova popstar nel firmamento delle stelle della musica made in Italy. Ospite a Verissimo, nella nuova puntata di sabato 20 maggio 2023, Angelina Mango torna a raccontarsi al Grande pubblico TV reduce dall’esperienza del percorso di studio del canto vissuta ad Amici 22 di Maria De Filippi.

Ora che é tornata a casa dal percorso ultimato ad Amici 22, Angelina Mango vanta un importante seguito di fedeli fan, in particolare via social, ma non tutti, forse, sanno che la cantautrice lucana é figlia d’arte da parte di madre e padre. Oltre al compianto padre cantautore e poeta Pino Mango, che veniva a mancare quando Angelina era giovanissima, anche la madre dell’ospite a Verissimo, Laura Valente, ha intrapreso la carriera di musicista. Ben oltre l’etichetta di “figlia di…” che i detrattori da tempo affibbiano ad Angelina, dandole della “raccomandata” nell’industria musicale in quanto figlia d’arte di Pino Mango e Laura Valente, Laura Valente ha scritto una struggente lettera alla giovane cantautrice andata in onda in una puntata del daytime pomeridiano di Amici 22 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity: “Da mamma ti confesso che non vedo l’ora che Amici finisca per averti nel mio quotidiano, troppi mesi senza di te. Da pubblico ho goduto di ogni esibizione. Se non fossi la tua mamma, sarei comunque la tua migliore amica”, é il messaggio che la madre d’arte destinato alla figlia d’arte, che finiva per commuovere Angelina e l’esercito di fedeli fan della giovane lucana.

Laura Valente é la mamma di Angelina Mango, ex Matia Bazar

Ma chi sia Laura Valente, resta per alcuni un arcano da svelare. Originaria di Milano, classe 1963, la madre di Angelina Mango, Laura Valente, iniziava a suonare sin da giovane la chitarra iniziando subito

la carriera musicale avviata come lead-voice nel gruppo dei Matia Bazar, con cui partecipava tra i concorrenti in corsa al Festival di Sanremo nel 1992. Oltre il successo riscosso con il celebre gruppo , la mamma di Angelina Mango ha proseguito la sua carriera da solista, collaborando con artisti noti, tra cui Loretta Goggi.

