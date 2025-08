Quanto torna Angelina Mango? Una nuova indiscrezione svela che la cantante è pronta a fare il suo ritorno su un palco importantissimo

È passato circa un anno ormai da quando Angelina Mango ha annullato il suo tour e si è ritirata dalla scena musicale. La cantante, reduce da un grandissimo successo, prima ad Amici, poi a Sanremo e infine all’Eurovision Song Contest, ha dovuto lasciare il palco per dedicarsi alla sua salute e, da allora, il pubblico non l’ha più rivista se non attraverso i suoi social. Molti si chiedono quando tornerà in scena la cantante, temendo che il suo possa diventare un addio definitivo alla grande musica.

Un aggiornamento è però arrivato nelle ultime ore e ha riacceso le speranze dei fan. Stando a quanto riporta l’esperto di gossip Amedeo Venza attraverso il suo profilo Instagram, Angelina starebbe effettivamente per fare il suo ritorno e anche in grande, tornando infatti su uno dei palchi più ambiti (se non il più ambito in assoluto) della musica italiana: l’Ariston.

Angelina Mango farà il suo grande ritorno a Sanremo 2026? L’indiscrezione

“Angelina Mango sta preparando il suo grande ritorno”, ha scritto Venza attraverso il suo profilo Instagram, aggiungendo poi che è “in programma un nuovo pezzo per Sanremo!”. Angelina tornerebbe, dunque, sul palco che ha consacrato la sua carriera per annunciare all’Italia intera il suo ritorno dopo un lunghissimo stop. Per Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival, sarebbe d’altronde un gran colpo, visto che il ritorno di Angelina è attesissimo e desta grandissima curiosità. Certo, per ora si tratta soltanto di un’indiscrezione che non trova conferma dai canali ufficiali, e che soltanto nei prossimi mesi potrà trovare certezza o smentita. Intanto, i fan tornano a sperare.

