Angelina Mango compie gli anni: il regalo é una nuova canzone su Soundcloud/ Web in tilt, le reazioni!

Amici 22, Angelina Mango compie gli anni in un modo speciale

Angelina Mango compie gli anni e il giorno del suo compleanno é per lei motivo e occasione di una condivisione online di quella che si direbbe essere la nuova canzone pronta per il rilascio! “Cup of tea” é la caption che correda quello che sembra un primo snippet in assaggio della nuova canzone che si preparerebbe per il rilascio di un nuovo singolo di Angelina Mango. La vincitrice del circuito canto alla finale di Amici 22 di Maria De Filippi, nella grande attesa per il debutto all’Eurovision Song Contest 2024 che segue alla vittoria al Festival di Sanremo 2024 con “La noia”, si autocelebra ai festeggiamenti social di un compleanno a dir poco speciale! Forse anticipando l’arrivo di un nuovo singolo estivo, dopo il successo del tormentone estivo “Ci pensiamo domani”.

Chi è la sostituta di Gaia ad Amici 2024?/ Oggi 11 aprile, il nome e l'annuncio

Riattivatasi tra le Instagram stories la cantautrice lucana condivide con i follower e non attivi online parte della sua nuova creatura in formato canzone, che a prima firma Il sussidiario.net si preannuncia essere il tormentone di una nuova Bop all’orizzonte. Che Angelina Mango voglia così candidarsi al titolo di nuova regina dell’estate 2024?

Amici 23 Serale 2024/ Anticipazioni registrazione ed eliminato 13 aprile: Petit Vs Lil, Todaro senza Gaia ma…

Angelina Mango si prepara per il rilascio del nuovo singolo? Trapela l’indizio su Soundcloud

Chissà. “Tié… Un regalo di compleanno”, scrive intanto Angelina Mango a corredo della sorpresa in formato canzone pubblicata su Soundcloud. Forse, nell’intenzione di decidersi sul possibile nuovo rilascio testando l’andamento del progetto in divenire in termini di riproduzioni in ascolto.

“La sto ascoltando in loop, é già una hit”, si legge nel frattempo tra i commenti social degli utenti più aggreganti nel web, a margine del progetto candidato al rilascio postato dalla cantautrice di Amici 22 sulla piattaforma musicale in voga online, Soundcloud. Come trapela tra gli spoiler nel post della sorpresa celebrativa più virale del momento di TV, Sorrisi & Canzoni. Insomma, Angelina Mango sembra dirsi inarrestabile nell’ultimo periodo, in particolare nel corrente mese di aprile 2024 che la vede grande festeggiata, attesa al debutto sul palco degli Eurovision Song Contest 2024 made in Svezia!

Amici 2024: Petit a rischio alla 4a puntata del serale?/ Anna Pettinelli lo sfida con Martina!

© RIPRODUZIONE RISERVATA