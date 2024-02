ANGELINA MANGO CON ‘LA NOIA’ A SANREMO 2024/ La sua Cumbia convince il pubblico dell’Ariston

Angelina Mango favorita alla vittoria di Sanremo 2024: La Noia convince l’Ariston

Favorita alla vittoria del Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango si è esibita sulle note di La noia, una cumbia dalle sonorità elettropop scritta dall’artista insieme ad colleghi del calibro di Durdast e Madame che dopo la partecipazione dell’anno scorso è, in un certo senso ritornata in gara come autrice. La canzone ottima è stata impreziosita dalla perfetta esecuzione della giovanissima cantante.

Angelina Mango al Festival di Sanremo 2024 con La Noia ha convinto e conquistato tutti. Sui social i commenti entusiasti si sprecano tanto che già chi inneggia alla sua vittoria. Sarà davvero così? Nel frattempo a fine esibizione Angelina Mango è apparsa emozionata per i lunghi applausi scoscianti che il pubblico dell’Ariston le ha riservato. (Agg di Liliana Morreale)

Sanremo 2024, Angelina Mango debutta al Festival dopo Amici 22: perde quota tra le scommesse

Angelina Mango, per la quota ex Amici 22, sfida tra le scommesse dei bookmakers i candidati favoriti alla vittoria di Sanremo 2024, con “La noia”. Quest’ultimo é il titolo della canzone che vale per la cantautrice lucana, figlia d’arte dell’ex Matia Bazar Laura Valente e il compianto poeta Pino Mango, la promozione alla gara dei 30 cantanti Big del Festival per il titolo di “canzone italiana”, prevista dal 6 al 10 febbraio 2024.

E mentre si impongono come i più Big quotati per la vittoria di Sanremo 2024, secondo le scommesse online dei bookmakers su Planetwin365, Geolier (il quale é entusiasta delle prove festivaliere), Alessandra Amoroso e Annalisa, Angelina Mango non si dà per vinta. Complice la consapevolezza che l’ex Amici 22 ha, quella di portare sul palco dell’evento “un pezzo up” e quindi a effetto sorpresa, al di là del titolo, competitivo e da non sottovalutare. “Nella mia testa non lo è del tutto – é lo spoiler di “La noia” che Angelina Mango registra incalzata sulla sua canzone, ai microfoni di Rainews-, perché è molto emotivo, è una canzone autobiografica. E le canzoni autobiografiche possono essere ‘tunz-tunz’ -prosegue- ma allo stesso tempo arrivare in modo verticale. Parla di me”.

Angelina Mango presenta sul palco il singolo sanremese, “La noia”

Seconda classificata tra concorrenti del talent show di Maria De Filippi all’edizione di Amici 22, Angelina Mango rilascia una first reaction choc a margine della prima prova generale con l’orchestra di Sanremo 2024, che la farebbe perdere quota tra i candidati alla vittoria della gara Big. Questo, per la sua dichiarazione post-prove non proprio ben-promettente dell’artista, dal punto di vista della performance sul palco sanremese: “Ho tremato dall’inizio alla fine”- ammette la figlia d’arte del compianto Pino Mango relativamente alla sua vera prima prova a Sanremo 2024 con La noia, indebolendosi agli occhi degli scommettitori. Ma la lucana vuole comunque promettere bene con il suo debutto festivaliero: “Ho la canzone giusta per Sanremo, perché ha un messaggio, ha l’energia, è vera ed è molto autobiografica”.

