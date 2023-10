Angelina Mango: “Da piccola dicerie sul mio cognome”/ “La prima volta sul palco a 12 anni con la mia band”

Angelina figlia d’arte: “Da piccola dicerie per il mio cognome”

Angelina Mango è figlia di due grandi artisti, che le hanno trasmesso la passione per la musica già da bambina. Ai microfoni del Corriere della Sera, la cantante rivelazione di Amici ha parlato dei problemi legati proprio al suo cognome: “Da piccola le dicerie di chi parla senza conoscerti in profondità. Prendi un dieci a scuola e qualcuno dice che non lo meriti. Atteggiamento che ritrovo su Instagram“.

La cantante afferma di non soffrire il confronto con i suoi genitori: “Non ho il senso della competizione: la musica è passione e non una sfida. Traggo ispirazione da quello che mi piace, ma non tanto in famiglia. O forse, semplicemente, sono cose che ho già dentro”.

Angelina Mango: “A 12 anni cantavo con la mia band”

L’artista, ai microfoni del Corriere della Sera, ha parlato del suo primo tour che è stato un successo inaspettato: “L’80% di ciò che canto viene dal mio diario: realizzarlo mi ha dato i brividi. Per il libretto di “Voglia di vivere” ho mandato mamma a recuperare i diari, ne ho 300 circa, per scegliere dei disegni… Risultato? Non ho più segreti…”

La figlia del grande artista Mango e Laura Valente, ha svelato di aver iniziato subito ad esibirsi con una band: “La prima serata a 12 anni con la mia band. Per un paio di serate ci siamo chiamati Black Lake (viene da Lagonegro ndr ), poi sono diventata Angelina Mango“. E ancora: “Parlo di quelle storie scritte: fidanzati, matrimonio, figli. Allora mi spaventava, sono la prima delle “sottone” e volevo fare la dura: adesso mi andrebbe anche bene“.

