Angelina Mango/ “Da ragazzina sognavo di fare la ballerina, sentire che cantano le mia canzoni…”

Angelina Mango, cantante ex di Amici di Maria de Filippi, è stata intervistata ieri dal programma di Rai Due, Stasera c’è Cattelan. “Come mi sento? Mi sento un po’ strana, fino ad un anno fa, cantavo le canzoni e le sbagliavo pure, invece adesso sento gli altri che cantano la mia canzone e mi sento super in imbarazzo, anche se poi ci penso e…”, le prime parole dell’artista. Angelina Mango ha in programma un tour che è quasi tutto sold out: “Massì cambiamo discorso infatti… il mio primo grosso tour lo sto preparando con tutte le forze che ho, abbiamo messo su uno spettacolo assurdo, penso che le persone uscite da quello spettacolo possono sentirsi molto confuse, ci sono canzoni tristi, felici e i cambi sono molto repentini, quindi chiedo scusa subito”.

Alessandra Matteuzzi/ La madre di Giovanni Padovani in un vocale al figlio: "Lei è il diavolo"

Quanto peso hanno i social network oggi sui cantanti? “E’ più importante la classifica o i social? Ti direi la classifica – risponde Angelina Mango – ma in realtà le due cose vanno di pari passo, se sei virale su TikTok chiaramente sali in classifica”. Angelina Mango ha 22 anni ed ha già coronato un sogno: “Volevo fare la ballerina, ma mi sembrava scontato quindi volevo fare la ricercatrice, comunque cantavo sempre… quindi ho detto che dovevo lavorare e mi sono detto, che faccio? Canto”.

Dario Fabbri è laureato? Le Iene indagano/ Video, Mentana: “Quello che sappiamo sono ca*zi nostri”

ANGELINA MANGO, DAL 6 OTTOBRE IL NUOVO SINGOLO

Intanto Angelina Mango ha annunciato il nuovo singolo che uscirà questa settimana, precisamente venerdì 6 ottobre, dal titolo “Che t’o dico a fa’”. Dopo il grande successo estivo con il doppio platino della hit da oltre 40 milioni di stream “Ci pensiamo domani”, ecco un nuovo brano scritto dalla stessa Angelina Mango con Alessandro La Cava e prodotto da Antonio Cirigliano, E.D.D. e Zef, definito da TgCom24.it come “Il manifesto della cifra stilistica della cantautrice, che vive la sua giovinezza in un tempo scandito dalla musica”. Nella canzone si narra di una notte di fuga fra le vie di Spaccanapoli, una presa di coscienza su quanto a volte l’unica soluzione sia scappare della realtà per vivere senza rimpianti.

LEGGI ANCHE:

Veronica Gentili debutta alla conduzione delle Iene e apre salutando Belen/ "Vorrei tanto fare una cosa..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA