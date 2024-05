Angelina Mango é inarrestabile: nuovo record con il singolo Melodrama/ Prima di lei solo Carrà e Pausini

Angelina Mango e il record internazionale

Angelina Mango non si ferma più e con la sua musica porta a casa un altro trionfo che la candida a diventare una delle nuove stelle della musica italiana e non solo. Pur avendo solo 23 anni, Angelina Mango è un talento indiscusso riconosciuto non solo dal pubblico che l’ha amata sin dal suo ingresso nella scuola di Amici di Maria De Filippi ma anche dagli addetti ai lavori. Impossibile, infatti, non vedere in lei una vera artista, capace di catalizzare l’attenzione di tutti sia con la sua bellissima voce che con la sua capacità di tenere il palco come poche artiste.

L’ultimo anno, così, sta regalando tante gioie alla figlia di Mango che, oggi, può gioire anche per un altro traguardo appena raggiunto: Angelina, infatti, entra a far parte dell’olimpo degli artisti italiani più apprezzati nel mondo grazie ad un importante record conquistato su Spotify Global dopo il rilascio del singolo Melodrama. La vincitrice del circuito canto ad Amici 22 e del Festival di Sanremo 2024 che ha poi incantato anche sul palco dell’Eurovision 2024 pur senza vincere, diventa così la terza artista donna italiana con più ascoltatori mensili sulla piattaforma di ascolti in streaming globale, Spotify Global. Al contempo, é anche la più giovane artista italiana a raggiungere il più alto volume di streamer nel mondo sulla medesima piattaforma musicale.

Angelina Mango: esce l’album della svolta

Il terzo podio overall tanto ambito su scala internazionale e generale arriva per Angelina Mango in modo voluto, cercato, con il rilascio del singolo Melodrama, primo estratto dall‘album in uscita il 31 maggio intitolato Poké Melodrama. Un traguardo importante per una giovane artista come Angelina che, su Spotify Global, è preceduta da due vere icone italiane come Raffaella Carrà che è a quota 21,8 milioni di ascoltatori mensili e Laura Pausini che conta 8,4 milioni di ascoltatori mensili.

Angelina Mango, con i suoi 6,1 milioni di ascoltatori mensili, si piazza così al terzo posto di questa speciale classifica precedendo anche artiste, tra le più amate del momento, come Annalisa che si ferma a 4,6 milioni di ascoltatori mensili. Per Angelina, dunque, è un momento davvero magico dal punto di vista professionale e che sta vivendo circondata dall’affetto della sua famiglia, sempre al suo fianco.

