Angelina Mango e la convivenza con il fidanzato Antonio Cirigliano/ “Viviamo a Milano”: la confessione

Angelina Mango e la convivenza con il fidanzato Antonio Cirigliano: la confessione

Tutto pronto per il debutto di Angelina Mango all’Eurovision Song Contest 2024. L’ex allieva di Amici e vincitrice di Sanremo 2024 calcherà per la prima volta il palco della Malmo Arena questa sera, in occasione della seconda semifinale. Sabato spazio poi all’attesa finalissima, che decreterà il vincitore della competizione che quest’anno si svolge in Svezia, forte del successo della precedente edizione. Intanto, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, la cantante ha raccontato le emozioni del debutto e non solo.

Oltre ad aver parlato di Maria De Filippi e del supporto della conduttrice in questi giorni, si è soffermata anche sulla vita privata. In particolare, ha rivelato di aver vissuto per tanti anni a Milano con la sua famiglia ma di essere ora andata a convivere con il fidanzato, Antonio Cirigliano. “Vivo con il mio fidanzato Antonio, nella zona dei Navigli“, ha ammesso Angelina Mango parlando pubblicamente di convivenza, forse per la prima volta, e confermando ancora una volta di essere felicissima al fianco del fidanzato.

Angelina Mango e il fidanzato Antonio Cirigliano: la comune passione per la musica

Angelina Mango ha lasciato il tetto familiare e sta sperimentando la convivenza. A Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato di essere molto dedita alla cura della casa: “Visto che non riesco mai a stare ferma, quando mi capita mi piace dedicarmi alla casa. È importante prendersi cura del proprio spazio vitale“. Al suo fianco il fidanzato Antonio Cirigliano, 24enne di Potenza e anch’egli appassionato di musica, essendo chitarrista.

In un’intervista rilasciata a Radio Deejay lo scorso febbraio, Angelina aveva parlato della loro comune passione per la musica rivelando come si sviluppa il processo creativo delle sue canzoni: “A volte mi metto io al pianoforte e scrivo da sola nel mio iCloud, a volte il mio fidanzato Antonio o qualcun altro mi propone un’idea, una produzione, e mi metto a scrivere”. Tra le canzoni uscite dalla mente creativa della cantante c’è anche La noia, pronta a conquistare il pubblico europeo all’Eurovision Song Contest 2024 nella speranza della vittoria.

