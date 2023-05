Angelina Mango e Wax innamorati? Fan delusi/ La cantante è già fidanzata

Angelina Mango e Wax deludono i fan: nessuna storia all’orizzonte

Angelina Mango e Wax hanno stretto un’amicizia molto particolare, un legame profondo che loro stessi hanno celebrato diverse volte. I due cantanti si sono conosciuti ad Amici 22, e man mano hanno rafforzato il loro rapporto e la loro complicità. In molti si sono chiesti se tra i due potesse nascere una storia d’amore, ma Maria De Filippi è intervenuta diverse volte per smentire.

Una parte consistente dei fan, però, spera ancora che tra i due ex allievi possa nascere un sentimento diverso dall’amicizia. Purtroppo sono rimasti delusi, Angelina Mango è infatti già fidanzata con il chitarrista Antonio Cirigliano, che spesso accompagna la voce della cantante con il suo strumento. La coppia è molto riservata, ma la loro relazione sembra a prova di bomba. Al momento, dunque, non c’è possibilità che tra Wax e la figlia d’arte possa nascere un feeling romantico.

Angelina Mango e il legame con Wax: “C’è sempre stato per me”

Angelina Mango e Wax hanno instaurato un’amicizia molto profonda di cui hanno parlato anche nel salotto di Verissimo. A Silvia Toffanin la vincitrice della categoria canto ad Amici 22, ha svelato: “Wax? È stato un rapporto veramente indispensabile.”

E ancora: “Ci siamo fatto bene l’un l’altro ed è importante. Lui c’è stato sempre nei momenti in cui avevo bisogno, poi mi capiva e mi capisce, anche senza bisogno di parlare, e non è da tutti. Lui è una persona veramente sensibile e sono davvero contenta di averlo conosciuto”. Anche Wax fa eco alla sua amica: “Io con lei ho sempre dato la parte migliore di me, sempre. Non mi sono mai sentito solo con lei, sono contento che siamo rimasti insieme dall’inizio alla fine”.

