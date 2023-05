Angelina Mango e Wax insieme a Sanremo 2024?/ Lui rompe il silenzio e svela…

Angelina Mango e Wax: la verità sul Festival di Sanremo 2024

Mancano diversi mesi al Festival di Sanremo 2024, ma a breve, Amadeus comincerà i lavori per cercare le canzoni e gli artisti da portare sul palco del Teatro Ariston. Ogni anno, il conduttore e direttore artistico di Sanremo riesce a portare tanti giovani sul palco che lasciano poi il segno. A chi toccherà il prossimo anno? Guardando ad Amici, il nome sul quale puntano tutti è quello di Angelina Mango la quale, tuttavia, intervistata da FQ Magazine, ha dichiarato: “Il Festival è ancora lontano. Chi può dirlo? Nemmeno mi aspettavo di entrare ad Amici, un anno fa. Se arriverà, ben venga, se non dovesse arrivare, allora ci sarà qualcos’altro”.

Tuttavia, cosa accadrebbe se si presentasse l’occasione di partecipare a Sanremo insieme a Wax? A rispondere alla domanda è stato quest’ultimo nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage. “Un duetto con Angelina? Gliel’ho sempre detto anche io, infatti avremmo dovuto farlo. A me farebbe veramente piacere. Sì, secondo me è possibile. Molto possibile, direi possibilissimo”, le parole di Wax che. tuttavia, non ha parlato di Sanremo.

I fan di Wax e Angelina Mango sperano di sentire un duetto da parte dei due beniamini. In attesa di scoprire se la figlia di Mango accetterà di cantare con l’amico, Wax, ai microfoni di Fanpage, ha raccontato i suoi primi giorni fuori dalla scuola di Amici dove ha trascorso gli ultimi otto mesi.

“Mi sento esattamente fresco e pimpante. All’inizio ero un po’ scombussolato perché cambi una realtà che hai vissuto per nove mesi. Per esempio, durante il viaggio da Roma a Milano, mentre ero in auto con l’autista, ci siamo fermati all’autogrill e già prendere i soldi dal portafoglio per pagare mi ha fatto strano, anche perché non lo facevo da mesi”, ha detto.

