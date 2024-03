Angelina Mango: “Facevo la babysitter, dopo l’addio agli studi…”/ La verità inaspettata dell’ex Amici

Angelina Mango si prepara per il debutto all’Eurofestival: la svolta dopo Sanremo 2024 e l’esordio ad Amici 22

Angelina Mango é attesa all’Eurovision Song Contest 2024 e intanto, prima di concorrere alla competizione International e in rappresentanza dell’Italia, replica ai quesiti in un’intervista concessa a 7 di Corriere. Per l’occasione a mezzo stampa, in primis, la cantautrice figlia d’arte di Laura Valente e Pino Mango da ormai artista famosa svela il momento di disorientamento, in cui si ritrovava a lavorare come babysitter. Questo per effetto della scelta di lasciare gli studi, una volontà che lei sentiva in un modo forte proprio come la voglia di indipendenza.

“Sono cresciuta velocemente- fa sapere Angelina Mango, incalzata circa gli interrogativi della testata giornalistica sulla sua vita-, sono arrivate presto e più del dovuto le responsabilità, come il prendersi cura di chi hai intorno. Quando sei piccola, vedere in maniera cruda quello che ti offre la vita ti incasina -prosegue l’intervista -.Capisci subito che non sarà tutto liscio. Poi col tempo si snodano i traumi. L’essere cinica forse viene da lì. Mi sono abituata a trovare il comico anche nel negativo, ancora prima che accadesse tutto quello che ci ha scombussolato”.

Ancor prima di registrare il suo esordio TV all’edizione di Amici 23 del talent show di Maria De Filippi, Angelina Mango maturava la scelta di lasciare gli studi intrapresi all’università per poi trovarsi a lavorare come babysitter. Le mancava una stabilità quotidiana ai tempi della decisione presa di lasciare gli studi per il lavoro: ” Mi frustrava e mi sentivo diversa. Non mi sentivo soddisfatta e volevo rendermi utile a me stessa. Mi è arrivata la proposta [da parte di Amici- prosegue tra le dichiarazioni rivelatrici che racchiudono il retroscena della svolta che l’ha condotta al talent show che l’ha resa popolare – e le ipotesi erano due: o andare a studiare inglese all’estero o buttarsi. Ho smattato e ho mandato un demo e dei video -Quindi aggiunge meticolosamente -.Mi hanno richiamata e sono andata a Roma per il provino praticamente in after, mi ero svegliata alle 4 per prendere il treno. Mi hanno presa e non sono nemmeno potuta tornare da casa, sono andata diretta in hotel per la quarantena prima di entrare nella scuola!”.

La nuova svolta, dopo l’esordio di Angelina Mango

Nonostante la mancata vittoria conseguita ad Amici 22, Angelina Mango é riuscita a conquistarsi la stima e il supporto di pubblico e critica con il percorso di studio del canto intrapreso alla scuola di Maria De Filippi, fino a conquistare la vittoria di Sanremo 2024 al suo esordio sanremese al Festival della canzone italiana, con La noia, il brano con cui lei é attesa sul palco della nuova gara dell’Eurovision Song Contest.

