Angelina Mango, figlia d’arte/ “Il mio cognome? E’ un onore finché non diventa il mio nome”

Angelina Mango, cantante rivelazione di Amici, ha scalato le classifiche con la sua Ci pensiamo domani brano divenuto un vero e proprio tormentone estivo. La cantante, come è risaputo, è figlia d’arte essendo il frutto dell’amore tra Mango e di Laura Valente, ex voce dei Matia Bazar.

Intervistata al TG1, Angelina ha poi parlato proprio del legame con il cognome: “E’ soltanto un onore il mio cognome, finché resta il mio cognome e non diventa il mio nome, perchè il mio nome è Angelina.” Per quanto riguarda il suo nuovo singolo Che t’o dico a fa che è già un successo, l’artista dichiara: “E’ una canzone che invita a fare scelte per amore, quando succede questo non vi sono “controindicazioni” diciamo, quindi si possono fare scelte tranquillamente senza sentirsi in colpa“.

L’ex allievi di Amici, ospite del programma Stasera c’è Cattelan, ha parlato di come si sente dopo il grande successo raggiunto: “Come mi sento? Mi sento un po’ strana, fino ad un anno fa, cantavo le canzoni e le sbagliavo pure, invece adesso sento gli altri che cantano la mia canzone e mi sento super in imbarazzo, anche se poi ci penso e…”

L’artista ha poi parlato del suo primo tour che è quasi Sold Out: “Massì cambiamo discorso infatti… il mio primo grosso tour lo sto preparando con tutte le forze che ho, abbiamo messo su uno spettacolo assurdo, penso che le persone uscite da quello spettacolo possono sentirsi molto confuse, ci sono canzoni tristi, felici e i cambi sono molto repentini, quindi chiedo scusa subito“.

