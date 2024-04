Angelina Mango: fuori il nuovo album “Poké melodrama”/ Web in visibilio per l’annuncio!

Amici di Maria De Filippi, Angelina Mango rilascia il nuovo album

La vincitrice di Sanremo 2024, Angelina Mango, si prepara per il debutto all’Eurovision Song Contest 2024 con l’annuncio di Poké Melodrama, il primo vero album dopo l’esordio TV in musica ad Amici 2024.

Così come annunciato dal fenomeno pop uscente di Amici 2024 in un post diramato via Instagram, Poké Melodrama esce il 31 maggio 2024 come il primo album di Angelina Mango. Ancor prima dell’annuncio social, Angelina Mango dava annuncio del nuovo album Poké Melodrama al Fabrique a Milano, in occasione della data di concerto andata sold out “Pare una pazzia”.

“Poké melodrama” (pubblicato per LaTarma Records, distribuito da ADA / Warner Music) é quindi il primo album di inediti di Angelina Mango dopo l’esordio TV che l’ha vista vincitrice del circuito canto di Amici 22 di Maria De Filippi.

L’annuncio sul palco milanese di Poké Melodrama anticipa il debutto di Angelina Mango all’Eurovision Song Contest 2024 che chiama dal 7 all’11 maggio la cantautrice lucana a rappresentare l’Italia a Malmö, in Svezia, con “La noia”, brano risultato primo classificato nell’ordine di gradimento della 74° edizione del Festival di Sanremo.

Web in tilt per l’annuncio del nuovo album

A corredo del post dell’annuncio del rilascio di Poké Melodrama, inoltre, Angelina Mango si lascia immortalare in uno scatto particolarmente seducente che la ritrae in una jumpsuit color beige carne che evidenzia la sua silhouette dalle curve perfette. Un post che é ora virale via Instagram e che rende di fuoco l’attesa per il rilascio del nuovo album appena annunciato da parte della figlia d’arte di Laura Valente Pino Mango. Insomma, ancor prima del suo rilascio, Poké Melodrama si preannuncia essere un album particolarmente atteso.

