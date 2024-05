Angelina Mango furiosa all’Eurovision Song Contest 2024/ Tensione dopo la conferenza stampa, cosa è accaduto

Angelina Mango, tensione dopo la conferenza all’Eurovision Song Contest 2024

Cosa è accaduto ad Angelina Mango nelle ultime ore prima della finalissima di Eurovision Song Contest 2024? La cantante lucana e figlia di Pino Mango avrebbe perso la pazienza dopo la conferenza stampa andata in scena nelle scorse ore. Difficile ricostruire l’accaduto con precisione, ma sui social sta circolando un video con Angelina Mango che si allontana a passo svelto e visibilmente arrabbiata dopo la conferenza stampa. Il filmato non è passato inosservato agli occhi del pubblico, che cerca ora di capire cosa abbia scaturito la reazione rabbiosa della cantante vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo 2024 con La noia. Proprio questa sera sabato 11 maggio Angelina si esibirà in Svezia a Malmoe davanti agli occhi del mondo, con l’Italia tutta pronta a fare il tifo per la giovane figlia del compianto Pino Mango e di Laura Valente.

Carlotta dell'Isola e il dramma prima della gravidanza: "Ero depressa"/ "Il mio mondo si stava sgretolando"

Qualcosa però sembra essere andato storto a poche ore dalla finale di Eurovision Song Contest 2024. Forse una domanda mal interpretata o qualcosa che non è andato giù ad Angelina Mango prima del super evento che potrebbe incoronarla come una delle potenze europee a livello musicale.

Angelina Mango e la commovente esibizione prima della conferenza stampa

Intervenuta a sorpresa in conferenza stampa, Angelina Mango si è lasciata andare a un momento molto speciale ed emozionante nelle scorse ore. A quel punto ha letto un lungo messaggio. Queste alcune delle sue parole ai presenti: “Sono molto orgogliosa di me stessa. Oggi, ancora una volta, voglio che sia la musica a parlare. Questo è il messaggio più potente che voglio condividere“. Ma non è tutto. Poco dopo Angelina Mango si è esibita in una sua personale ed emozionante versione di Imagine di John Lennon e il video del momento ha ovviamente fatto il giro dei social.

Diretta finale Eurovision 2024/ Scaletta, classifica e vincitore: quando canta Angelina Mango

Angelina Mango però ha poi lasciato la sala stampa visibilmente stizzita e infastidita da qualcosa. Vedremo se nelle prossime ore, nella conferenza stampa post Eurovision Song Contest 2024 deciderà di rivelare a cosa sia stato dovuto l’eccesso di tensione, che potrebbe anche giustamente essere scaturito dall’avvicinamento alla gara, un evento mondiale che non può lasciare nessuno indifferente. Intanto per Angelina Mango sta per arrivare il momento di andare in scena.











© RIPRODUZIONE RISERVATA