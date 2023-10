Angelina Mango: “Ho imparato a…”/ Spunta il retroscena in comune con l’ex Amici, LDA

Amici, Angelina Mango si racconta a Verissimo: il comune denominatore con LDA

Angelina Mango può dirsi l’astro nascente di Amici 22, e -oltre l’accusa di raccomandazione dovuta alla loro storia, con il primo figlio d’arte al talent LDA, lei rende noto di avere dell’altro in comune.

O almeno questo é stando alla nuova rivelazione dell’ex concorrente Mango ad Amici 22, sulla scia del successo del nuovo singolo Che t’o dico a fà, attualmente terzo sul podio della rinnovata Top Singoli di FIMI dei singoli più venduti a inizio ottobre 2023, con oltre 193mila stream al rilascio su Spotify Italia, e il il cui video é #1 in tendenza per la musica su YouTube nonché un trend su TikTok. L’ospite a Verissimo, Angelina Mango, il cui Voglia di vivere tour é interamente soldout é la consecutio nella categoria dei figli d’arte al talent show di Maria De Filippi, dopo l’esordio televisivo di LDA ad Amici 21, dove il “Justin Bieber italiano” metteva a tacere l’accusa della raccomandazione in musica.

LDA e il comune denominatore con Angelina Mango: le due edizioni di Amici al confronto

Questa, lui la riceveva nel web, dai detrattori e per il semplice fatto di essere figlio della popstar Gigi D’Alessio e l’ex moglie Carmela Barbato. Con il debut single d’esordio in TV Quello che fa male LDA registrava il primo disco d’oro e il primo disco di platino, due traguardi raggiunti nei tempi più veloci nella storia di Amici con un solo singolo del record rimasto imbattuto, Quello che fa male.

Ed é con l’uscita da Amici 22, dove ha vinto il circuito canto e si é classificata seconda alla finale, anche grazie alle ospitate TV come quelle registrate alle prime due puntate di Amici 23 in corso, che l’ospite a Verissimo Angelina Mango avanza nel successo. Questo, complice il nuovo brano ispirato all’amata città di LDA, Napoli, il singolo Che t’o dico a fà.

Proprio con il figlio di Gigi D’Alessio e l’ex moglie storica Carmela Barbato, il quale a differenza sua non fa rientro ad Amici sin dall’eliminazione subita alla semifinale di Amici 21, Angelina Mango ha in comune il trascorso dell’ansia sociale. Un disagio che lei confessa nell’intervento rivelatorio concesso a Verissimo: “Sono cresciuta molto nell’ultimo anno- fa sapere Angelina Mango al talk show, incalzata dalle domande di Silvia Toffanin-…Quando ero piccola avevo più problemi a dare peso alle cose e quindi le cose negative diventavano molto più ingombranti nella mia vita. Sicuramente avevo molte più paure. Da quando ho iniziato a dire “ok hai paura ma lo fai lo stesso” è cambiata la prospettiva. Non che siano passate le mie paure o i miei problemi, però ho imparato a vivermi bene tante cose. Non c’è più l’ansia invalidante di cui ho sofferto per tanti anni”. Oggi vive la vita in tutti i suoi colori, con rinnovati ottimismo e autoaccettazione, in più l’autostima, il che suggella la fine dell’ansia sociale che l’ha coinvolta a lungo.

La rivelazione di LDA relativamente al disagio di Angelina Mango, avveniva in occasione di una gara di canto cover ad Amici 21, quando il figlio di Gigi D’Alessio si esibiva riscrivendo Fuck it di Eamon con l’aggiunta di barre al testo della canzone originale: “L’ansia sociale che mi mangia l’anima un pò mi mette in imbarazzo. Fan**lo gli attacchi di panico, vorrei farli passare in un attimo”, canta la cover di LDA, rimasta scolpita nella memoria degli highlights della TV per i fan di Amici. Insomma, la rivelazione storica avveniva con il suono di una canzone nel caso di LDA, occasione in cui il giudice esterno della gara ad Amici, J-Ax, si diceva impressionato dal figlio d’arte e il messaggio di incoraggiamento esteso all’occhio pubblico, di comunicare disagio di ansia sociale al fine di liberarsene.

