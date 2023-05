Angelina Mango: “Wax? Indispensabile ad Amici, ci siamo fatti bene”/ “C’è sempre stato per me”

Angelina Mango si racconta a Verissimo dopo la vittoria della categoria canto ad Amici 22. La cantante, figlia d’arte, si confronta anche con l’amico Wax, di cui dice: “Wax? È stato un rapporto veramente indispensabile. Ci siamo fatto bene l’un l’altro ed è importante. Lui c’è stato sempre nei momenti in cui avevo bisogno, poi mi capiva e mi capisce, anche senza bisogno di parlare, e non è da tutti. Lui è una persona veramente sensibile e sono davvero contenta di averlo conosciuto.”

Anche Wax si esprime poi sull’amicizia speciale nata con Angelina, e dichiara: “Io con lei ho sempre dato la parte migliore di me, sempre. Non mi sono mai sentito solo con lei, sono contento che siamo rimasti insieme dall’inizio alla fine.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Angelina Mango e l’eredità del padre

Cresciuta in una famiglia di artisti e con la musica nel sangue, Angelina Mango ha trovato nella scuola di Amici 2023 l’occasione che stava aspettando per sfoggiare il suo indiscutibile talento. Entrata in corsa, Angelina che durante il serale ha convinto pubblico, critica e giudici, non nasconde di aver sentito un po’ di pregiudizio nei suoi confronti a causa di un cognome importante da portare. Figlia di Laura Valente e Pino Mango, Angelina ha dovuto fare i conti con i pregiudizi di chi si sofferma solo sul suo cognome.

“All’inizio l’ho sentita un bel po’, soprattutto per mie paranoie. Appena sono entrata ho ricevuto un sacco di critiche, che purtroppo potevo leggere perché ero in quarantena e non mi avevano tolto ancora il telefono. Volevo essere pronta e dimostrare a tutti quanto mi avessero fatto male quelle parole. Poi quando sono arrivata lì, sarà per gli impegni o per l’isolamento, ho smesso di pensarci. C’era talmente tanto da fare che questo è diventato l’ultimo dei problemi”, ha raccontato Angelina al termine dell’esperienza nella scuola di Amici che porta con orgoglio il cognome di papà Pino.

Angelina Mango: la verità sul Festival di Sanremo 2024

Angelina Mango non ha avuto il tempo di metabolizzare tutto tuffandosi immediatamente nei suoi impegni legati all’uscita del primo EP dal titolo “Voglia di vivere”. Con una voce bellissima e un grande talento nella scrittura, Angelina non nasconde il proprio entusiasmo per ciò che le ha dato Amici e che le permetterà di raccogliere. I suoi singoli stanno piacendo a tutti e, per lei, potrebbero aprirsi le porte del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2024.

Amadeus comincerà a breve a selezionare i brani che potrebbero essere in gara a a Sanremo 2024 e tra gli artisti potrebbe esserci anche Angelina. Amadeus, infatti, ogni anno, ama portare sul paco del Teatro Ariston giovani artisti e tra questi potrebbe esserci proprio Angelina. Tuttavia, la figlia di Mango preferisce procedere per tappe. “Il Festival è ancora lontano. Chi può dirlo? Nemmeno mi aspettavo di entrare ad Amici, un anno fa. Se arriverà, ben venga, se non dovesse arrivare, allora ci sarà qualcos’altro”, ha dichiarato a FG Magazine.

