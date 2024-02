Angelina Mango: il live a Napoli é soldout, dopo Sanremo 2024/ Arriva il duetto con Geolier?

Sanremo 2024, Angelina Mango spopola a Napoli

Sulla scia della polemica che la vede tacciata di aver sottratto la vittoria di Sanremo 2024 a Geolier, Angelina Mango registra il bis con un sold-out nella città natale del rapper, Napoli. La vincitrice alla finale della 74a edizione del Festival della canzone italiana, accusata nella polemica corrente di essere stata favorita dai voti di stampa e radio ad annullamento del televoto in favore di Geolier, registra il tutto esaurito delle vendite dei biglietti per la sua data di concerto dal vivo attesa a Napoli.

Tanto che l’evento musicale previsto nella città-fenomeno nel mainstream global in continua espansione, di cui lei é rappresentante insieme a Geolier, viene ora bissato in un grande annuncio.

Geolier approda sul palco di Napoli, per Angelina Mango?

Il tour nei club made in Italy di Angelina Mango vede ora la Big di Sanremo 2024 raddoppiare le date di Napoli e Roma. E particolarmente inaspettato é il bis napoletano nel mezzo della guerra intestina che vede contrapporsi l’erede del compianto Pino Mango a Geolier, con la cantautrice lucana ispirata alla grande bellezza del fenomeno napoletano in evoluzione continua, reduce dal successo della hit partenopea Che t’ho dico a fà. Nel frattempo, nel joint-fandom dei due cantanti c’é chi tra gli utenti attivi nel web sogna un duetto dei beniamini sul palco, su un possibile invito di Angelina destinato a Geolier a condividere insieme il bis napoletano.

Il sold out napoletano per il 14 ottobre a La Casa della Musica segna il raddoppio previsto a Napoli il 15 ottobre. Stessa sorte tocca alla data di Roma del 12 ottobre 2024, andata esaurita in pochissime ore e prontamente raddoppiata il 13 ottobre. Prima del via al tour, però, Angelina Mango é attesa a un concerto evento al Fabrique di Milano il 17 aprile.

Il tour nei club vede Angelina Mango attesa il 16 ottobre all’Eremo Club di Molfetta, il 19 ottobre al Vox Club di Nonantola, il 21 ottobre alla Tuscan Hall di Firenze, il 22 al Gran Teatro Geox di Padova, il 24 al Teatro Concordia di Venari Reale e il 26 ottobre al Fabrique di Milano.

Nel frattempo, il Big di Napoli, Geolier, registra un record su Netflix…











