Angelina Mango: “Il palco mi ha dato e mi ha tolto…”/ Il ricordo della morte del padre, Pino Mango

Amici 22, Angelina Mango ricorda il compianto padre Pino Mango

É un’Angelina Mango intimista la protagonista di un addio al palco, all’ultima data del Voglia di vivere tour, che menziona il compianto padre dell’ex Amici 23, Pino Mango. La cantautrice lucana, che debuttava all’esordio TV in musica prendendo parte come concorrente alla competizione del talent show in tv e streaming sulle reti Mediaset, Amici 22, conclude in un messaggio commosso e commovente il suo primo vero tour, Voglia di vivere. La serie di concerti nel post-Amici 22 registra un grande successo per Angelina Mango, nei club più rinomati da Nord a Sud Italia, con il tutto esaurito nelle vendite dei biglietti, complice il grande successo del nuovo singolo tra i trend per la musica, Che t’o dico a fà, ispirato a Napoli. Proprio la città partenopea dà inizio al fortunato Voglia di vivere tour. E in occasione delle note finali del Voglia di vivere tour, registratesi all’ultimo live concert di Roncade Angelina Mango segna un travolgente addio al suo posto nel mondo, il palco, che sin da piccola la vede protagonista nel rollercoaster, tra gli up and down, della sua vita.

“Il palco mi ha dato tanto, ma mi ha anche tolto una delle cose più belle che avevo -é la dichiarazione che Angelina Mango rilascia del dramma che le ha segnato la vita, ossia l’infarto fulminante che il padre aveva ad un live sul palcoscenico, un momento che registra la dipartita del popolare cantante Pino Mango -.Ho un rapporto strano con questo posto, è come un tempio ed è come una casa dal momento che non è più mio ma è nostro, mio e di chi amo”, quindi fa sapere l’erede Mango.

Poi, é la volta delle parole di gratitudine che Angelina Mango rivolge a chi le é più accanto, in particolare lo staff di stretti collaboratori e i fedeli sostenitori, che rappresentano la colonna portante della musica per l’ex Amici 22: “I ragazzi che sono qui con me mi seguono da anni, hanno passato ore, giorni, mesi in sala con me, rinunciando a tanto perché ci credevano. E io vi prometto che vi porterò su tutti i palchi perché ve lo meritate”. “Il nostro primo vero tour è finito e io vi voglio dire grazie perché il palco non è più il mio passato ma è il mio futuro. Grazie a tutto il team, siete una famiglia”, fa sapere in aggiunta una commossa e commovente Angelina all’epilogo del Voglia di vivere tour, con la promessa che il suo addio al tour sia in realtà un arrivederci al prossimo appuntamento live, con la stessa family, il fandom e lo staff di lavoro.

In particolare Angelina Mango tiene a precisare che non cambierà squad di lavoro in musica, almeno non per il momento, perché i collaboratori “ci hanno creduto insieme a lei” ancor prima che raggiungesse il successo ottenuto all’esordio TV in musica, ad Amici 23. E la gratitudine dell’artista si estende, altrettanto immensa, anche verso il fandom: ”Siete una famiglia alla quale ho chiesto amore e me l’ha dato. E grazie a voi soprattutto”.

L’addio al Voglia di vivere tour é a tutti gli effetti l’arrivederci di Angelina Mango al nuovo live previsto nel prossimo anno alle porte, il 2024. Il 17 aprile, infatti, Angelina Mango é chiamata ad esibirsi live al suo primo concerto aperto al Fabrique di Milano. Un traguardo importante per l’ex Amici 22, sulla scia del totonomi festivaliero che impazza nel web secondo cui fervono i preparativi per blindare il debutto di Angelina Mango al Festival della canzone italiana, per l’edizione di Sanremo 2024.

Si è concluso ieri a Roncade il #vogliadiviveretour di ANGELINA MANGO, per l'occasione la cantautrice ha letto una lettera in cui ha voluto raccontare cosa ha rappresentato per lei questo tour. Il prossimo appuntamento live annunciato è per il 17 aprile al Fabrique di Milano. pic.twitter.com/rwDArXqPBL — Social Artist (@SocialArtistOF2) October 27, 2023













