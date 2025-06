Angelina Mango condivide un emozionante sfogo su Instagram: ecco cos'ha scritto

Angelina Mango condivide un emozionante sfogo su Instagram. Sono passati mesi da quando la cantante ha scelto di prendersi una pausa dalla musica per tutelare la propria salute mentale e fisica. Dopo un anno vissuto a ritmi serrati – tra la vittoria a Sanremo, l’uscita dell’album, i concerti e l’esperienza all’Eurovision – l’ex allieva di Amici ha raggiunto un punto di rottura. Il sovraccarico l’ha portata a cancellare le date del tour e a fermarsi, scegliendo di dare priorità a sé stessa.

La sua decisione ha fatto molto discutere, sollevando un tema urgente: la pressione costante nel mondo della musica, dove agli artisti si richiede sempre di più, spesso a discapito della loro salute. A rendere ancora più delicato questo momento è stato anche un importante cambiamento nella sua vita personale. Difatti, avrebbe chiuso la lunga relazione con il suo fidanzato storico, al quale era legata da anni. Insomma, serie di vicissitudini che hanno inevitabilmente segnato la giovane artista, ma che oggi sembra stare meglio.

Edmund e Lucy 👫 pic.twitter.com/qxwvMDvtbY — Angelina Mango TOTAL 🥭 (@AngelinaTotal) June 24, 2025

Angelina Mango si sfoga su Instagram: cos’ha detto

Negli ultimi giorni, Angelina Mango è tornata a farsi vedere in pubblico, partecipando a diversi concerti, da Olly a Jovanotti. Un modo, forse, per riconnettersi con quella musica che aveva temporaneamente messo da parte. Più recentemente, l’artista ha preso parte a un noto festival insieme al fratello Filippo e a un gruppo di amici, condividendo sui social foto e video di quei momenti, tra sorrisi, balli e paesaggi.

Un viaggio che sembra aver avuto anche un valore introspettivo. Su Instagram, infatti, Angelina Mango ha accompagnato le immagini con un’emozionante didascalia, raccontando di sentirsi meglio, pur riconoscendo che il percorso per ritrovare sé stessa è ancora lungo. “Non so molto bene chi sono, ma sto iniziando a capire cosa mi piace e questo è ciò che conta. Mi sono persa tra la gente a guardarla e mi è piaciuto. La vita è un po’ così: sentirsi nel presente, circoscrivere i momenti no, che non sono sempre, ma solo in parte. Guarda che bello il resto”, ha scritto l’ex allieva di Amici.

