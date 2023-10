Angelina Mango, inarrestabile oltre critiche: prima anche su iTunes!/Il traguardo dell’ex Amici in classifica

Amici 22, Angelina Mango batte Vasco Rossi: la classifica iTunes

Angelina Mango é il fenomeno pop del momento #1 su iTunes, con Che t’o dico a fà, complice una strategia di marketing vincente con tanto di ospitate TV al talent che l’ha lanciata, per Amici 23. Seconda classificata alla finale di Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango presenta il nuovo singolo in TV, al talent show che l’ha resa cantautrice esordiente ad Amici 22, con un’esperienza in musica da figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango: canta Che t’o dico a fa, in una delle ospitate contigue alle prime due puntate di Amici 23, l’edizione in corso del talent show di Maria De Filippi che la vedeva esordiente icona TV lo scorso anno, ed é successo inimmaginabile. Il nuovo singolo é una preannunciata BOP.

La canzone ispirata alla Bella Napoli, la city che fa tremare i cuori degli appassionati per un possibile allarme di un’emergenza terremoto e eruzione per la crisi bradisismica ai Campi Flegrei, é #1 su iTunes, nella Top Songs -la classifica che accoglie le canzoni più vendute su iTunes.

La iTunes Top Songs chart aggiornata all’11 ottobre 2023 vede la vincitrice di canto ad Amici 22, Angelina Mango, con Che t’o dico a fà stabile alla #1, davanti al Mostro sacro della musica made in Italy Vasco Rossi con Gli Sbagli che fai stabile #2. Segue la band ex Amici The Kolors con il tormentone estivo di risonanza internazionale Italodisco che guadagna due posizioni, alla #2. Scende di una posizione, alla #4, l’ex reginetta nel segno del Pop di Amici, Annalisa, con Ragazza sola.

La Battle al titolo di regina del Pop di Amici la vince ora Angelina Mango contro Annalisa. Dal momento che la bionda ex Amici 22 batte la rossa, anche su Spotify Italy. Il record di stream come il miglior debutto femminile 2023 di Amici, ed é in queste ore al centro di un’accesa polemica mediatica che coinvolge Tiziano Ferro, passa quindi nelle mani della erede Mango. Che t’o dico a fà supera i 193mila stream su Spotify Italia nella 24 ore che seguono il rilascio sulle piattaforme musicali, il che fa di Angelina Mango la Britney Spears italiana, al nuovo record di ascolti in streaming mentre il video del singolo conquista la #1 tra le tendenze per la musica su YouTube Italia, complice la choreo iconica dell’ex Amici 20, Giulia Stabile.

Il sold-out di Angelina Mango

E non é tutto. La voglia di vivere di Angelina Mango, tra i trend più virali dei balletti su TikTok, é contagiosa anche nel segno del successo del tour all’orizzonte: il Voglia di vivere tour di cui la stessa Angelina Mango parla tra gli aggiornamenti nei post su Instagram, come ripreso tra le news a prima firma su Il sussidiario.net, é interamente sold-out!

