Angelina Mango incanta Sanremo 2024 con i look targati Etro/ “Voleva ogni sera un’immagine diversa”

Angelina Mango e i particolarissimi look targati Etro

Angelina Mango ha trionfato al Festival di Sanremo 2024, ma a vincere è stato anche il suo inimitabile look targato Etro. Si tratta dello stesso brand che aveva vestito i Maneskin, che hanno vinto la kermesse canora nel 2021. L’artista, come riporta Il Fatto Quotidiano, si è esibita nel brano La noia, con un body in duchesse nera e verde metallizzato con fantasia floreale e inserti di pizzo e sovragonna in georgette ricamata con jais e cristalli neri.

De Vincenzo, direttore del brand, ha ideato ben cinque look diverse per l’artista: “È stata proprio Angelina a volere che fosse così. Voleva ogni sera un’immagine diversa, mai scontata e potente, cosi anche i colori e le stampe”, ha spiegato al Corriere della Sera. Etro, ormai, è diventato il portafortuna ufficiale del Festival.

Marta Donà è stata chiamata sul palco di Sanremo 2024, ed è stata abbracciata e ringraziata sia da Fiorello che da Amadeus. Sebbene può sembrare una personalità sconosciuta al mondo dello spettacolo, la nipote di Adriano Celentano è molto nota e apprezzata nell’ambiente musicale.

Ma di chi si tratta? E’ lei la manager di Angelina Mango, ex allieva di Amici che ha vinto questa edizione del Festival con La Noia. Oltre la figlia d’arte, però, Donà è la manager anche di Marco Mengoni che ha trionfato bene due volte sul palco dell’Ariston (2013 e 2023). Inoltre, ha anche supervisionato i Maneskin band che ha vinto la kermesse canora nel 2021, e che sta collezionando notevoli successi anche a livello internazionale. Quest’ultimi, però, hanno poi terminato la collaborazione con la manager che ha collezionato più vittorie all’Ariston con i suoi artisti.

