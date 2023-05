Angelina Mango: “Io, vittima di pregiudizi ad Amici 22..”/ La risposta alla polemica

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango si racconta in toto: l’intervista post-talent

É la seconda classificata ad Amici 22 e, intanto, Angelina Mango non nasconde di essersi sentita vittima dei pregiudizi, reduce dal debutto TV vissuto nell’industria musicale al talent show di Maria De Filippi.

L’occasione che la figlia d’arte ha, di poter raccontarsi a tutto tondo come persona e artista, dopo la finale di Amici 22 che l’ha decretata vincitore del circuito canto, posizionata alle spalle del vincitore del circuito ballo nonché vincitore finale al talent, Mattia Zenzola, é un’intervista post-format.

Incalzata dalle domande di Il fatto quotidiano, tra una verità e l’altra la figlia dell’ex lead voice dei Matia Bazar, Laura Valente, e il compianto Pino Mango, ammette di essere stata alla prova con se stessa relativamente alla gestione dei luoghi comuni sul suo essere “figlia d’arte” e il preconcetto per cui i detrattori la tacciano, perlopiù, di essere favorita nell’industria musicale perché “figlia d’arte”: “Sicuramente, ma è il pubblico che decide se ascoltarti o no – replica sibillina, anche riferendosi al volume di stream che fanno di lei l’elemento della classe canto di Amici 22 che registra il maggior volume di ascoltatori mensili su Spotify Italia-. Non penso che chi ascolta la musica in streaming abbia pregiudizi“.

Il ricordo indelebile di Mango

Il papà d’arte, Pino Mango, veniva a mancare quando lei era giovanissima, per via di un infarto. Ma qual é la lezione che ricorda di Mango senior, la Mango junior? “Non credo che ci sia stato un insegnamento vero e proprio -dichiara la cantautrice lucana, reduce dal lancio del primo Ep presentato ad Amici 22 di Maria De Filippi-. Ma è un esempio da cui imparare tanto perché credo che lui abbia fatto molto bene il suo lavoro soprattutto nei confronti del suo pubblico. Aveva un bellissimo rapporto coi suoi fan”.

