Poche ore fa Angelina Mango ha pubblicato una storia sui social ringraziando in modo decisamente accorato il cantante Jovanotti: “Che emozione gigante, il tuo cuore è gigante“, dice. La reazione commossa avviene in seguito al concerto di Lorenzo Cherubini tenutosi a Bologna come penultima tappa del Palajova 2025, tour che come al solito si è dimostrato un grandissimo successo. “È un po’ di tempo che si è fermata per partire molto più forte di prima, sebbene fosse già fortissima”, ha detto Jovanotti durante il concerto, “Ed è qua a vedere il concerto insieme a voi, Angelina Mango ciao“.

Un segno d’affetto, pieno di parole dolcissime e una speranza di rivederla sul palco insieme ai suoi colleghi: “Sei una grande artista, ti aspettiamo, torna tra noi“. Non solo, Jovanotti ha definito Angelina Mango come una ‘collega’ e una ‘grande amica’, segno che tra di loro continua ad esserci un grande rispetto e una bellissima amicizia. La vincitrice di Sanremo 2024, non ha esitato a rispondere al cantante con una storia su Instagram, fatta proprio durante l’evento appena ha sentito le parole di Jovanotti. Dai suoi occhi pieni di lacrime si vede tanta commozione e gratitudine per il supporto di un collega così importante.

Angelina Mango, la foto insieme a Jovanotti e le parole più belle: “Giusto fermarsi“

Ma non è finita qui, Jovanotti ha continuato con gli elogi mostrando una foto insieme alla cantante nel backstage. A corredo, una frase ancora più dolce: “Sa quanto la stimo e quanto credo in lei da sempre, e sa anche che stiamo aspettando il suo ritorno sulla scena ma che si prenda i suoi tempi“. Insomma, Jovanotti sa bene quanto sia importante per un cantante prendersi un periodo di pausa, e ha fiducia che Angelina Mango possa tornare più forte di prima. Le augura infatti di fermarsi per ascoltarsi, curarsi e rinforzarsi. La cantante, che poco tempo fa era spuntata a sorpresa in un concerto di Olly, si era fermata forse per la pressione di essere diventata così popolare e come è capitato a molti dei suoi colleghi, la responsabilità di soddisfare il pubblico diventa disfunzionale.